Vergewaltigung in Emmen: Opfer schwer verletzt – Täter noch nicht gefunden – emotionale Diskussion im Internet

Eine Woche nach einer mutmasslichen Vergewaltigung in Emmen hat die Polizei das Opfer noch immer nicht vernehmen können. Der Täter ist auf der Flucht. Die Gemeinde entfernte im Internet einen Zeugenaufruf nach möglicherweise rassistischen Leser-Kommentaren zum Täter.

Vor einer Woche war eine 26-jährige Frau am späten Dienstagabend bei Emmen rund 60 Meter vor der Brücke Reusseggstrasse von einem unbekannten Mann vom Velo gerissen und in einem nahen Waldstreifen an der Reuss …