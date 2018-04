Schweiz

Blaulicht

Komiker René Rindlisbacher verursachte einen schweren Verkehrsunfall.



Bild: KEYSTONE

«Ich höre mit dem Autofahren auf» – Rindlisbacher zieht nach seinem Unfall Konsequenzen

Wie Recherchen von Tele M1 zeigen, hat René Rindlisbacher in Niederdorf (BL) einen schweren Unfall verursacht.

René Rindlisbacher musste vorübergehend ins Spital gebracht werden. Zwei weitere Unfallopfer wurden laut Informationen von Tele M1 verletzt mit der Rega in ein Spital geflogen. Zum Unfall kam es bereits am Montagabend.

Jetzt auf

Wie René Rindlisbacher gegenüber Tele M1 bestätigt, war er zu schnell unterwegs gewesen. Er verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Ein durchgeführter Alkoholtest bei René Rindlisbacher ergab einen Wert von 0,45 mg/L. Dies entspricht 0,9 Promille. Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft hat zur Klärung des genauen Unfallherganges ein Verfahren eröffnet.

«Ich glaub, ich höre mit dem Autofahren auf»

In einem anschliessend mit dem «Blick» geführten Interview gibt Rindlisbacher an, aus dem Unfall Konsequenzen ziehen zu wollen: «Vielleicht war dieser Unfall ein Zeichen. Vielleicht muss ich mir wirklich sagen: ‹René, du fährst nicht mehr Auto.› Ich glaub, ich höre mit dem Autofahren auf», so der Komiker. Es falle ihm damit eine grosse Last von den Schultern und die Schweizerische Bundesbahn werde sich bestimmt auch freuen, scherzt der 54-Jährige.

Rindlisbacher hatte sich am Tag des Unfalls mit einem alten Freund getroffen, um gemeinsam über die Zukunft des Comedians zu sprechen: «Wir waren bester Laune, haben viel geredet und offenbar auch zu viel getrunken.» Vor allem wegen des hohen Promillewerts macht sich Rindlisbacher grosse Vorwürfe: «Ich dachte an diesem besagten Nachmittag wirklich, ich könne noch fahren. Normalerweise fahre ich nie, nachdem ich Alkohol getrunken habe», versicherte er im Gespräch mit dem «Blick».

Mit dem Ehepaar, in dessen Auto Rindlisbacher frontal reingefahren war, steht der Komiker seither jeden Tag in Kontakt. Zum Glück seien die beiden – entgegen den ersten Meldungen – nur leicht verletzt worden: «Wir sind glimpflich davon gekommen und haben alle nur Prellungen davongetragen.»

Schon im August 2015 hatte René Rindlisbacher einen Unfall gebaut. Auf dem Weg zu einem Auftritt kam er in Oberwil-Lieli von der Strasse ab und blieb rund 20 Minuten bewusstlos im Auto liegen. Grund für diesen Unfall war ein epileptischer Anfall. (viw/az)

Aktuelle Polizeibilder:

Das könnte dich auch interessieren: Wenn ein Gruppenfoto mehr sagt als 10'000 Politiker-Worte In diesen 6 Regionen sind Spaniens Separatisten am stärksten Siehst du es auch? Diese 23 Dinge mit Gesicht werden dich vermutlich paranoid machen Saudis in der Klemme: Gericht lässt Klage von 9/11-Opfern zu

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare