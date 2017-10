Handwerker-Lehrling mit Gewaltfantasien greift in Flums an: «Er fiel im Juni erstmals auf»

Das ist passiert

- Kurz nach 20 Uhr attackiert am Sonntagabend ein 17-jähriger Lette mit einem Beil mehrere Menschen auf dem Postplatz.

- Zuerst geht der Teenager offenbar auf ein Paar mit Kinderwagen los. Sofort eilen Passanten zu Hilfe. Auch sie greift der Täter an.

- Nach der ersten Attacke klaut der 17-Jährige das Auto der beiden Helfer, das er auf der Flucht in eine Wand setzt. Zu Fuss flüchtet er zu einer Agrola-Tankstelle und attackiert drei weitere Personen.

- Die angerückten Polizisten schiessen den Teenager nieder und nehmen ihn fest. Er ist verletzt.

- Der Attacke fielen 8 Personen zum Opfer. Der Täter sowie mindestens ein Opfer wurden schwer verletzt.