Schweiz

Blaulicht

Dieses Video zeigt halsbrecherische Flucht vor Polizeikontrolle in Basel



Dieses Video zeigt halsbrecherische Flucht vor Polizeikontrolle in Basel

Nach einer halsbrecherischen Flucht hat die Baselbieter Polizei Mitte Dezember auf einem Waldweg einen von zwei Insassen eines Fahrzeugs festgenommen. Die beiden Männer hatten sich zuvor eine Kontrolle in Zwingen BL entzogen.

Die Flucht hatte sich am 12. Dezember gegen 15.30 Uhr ereignet, wie die Polizei Basel-Landschaft am Freitag mitteilte. Eine Patrouille wollte die Männer wegen «verdächtigen Benehmens» kontrollieren, wie ein Sprecher auf Anfrage sagte. Statt wie mehrfach aufgefordert zu stoppen, fuhr das Fahrzeug jedoch mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Basel davon.

Im einspurigen Eggfluehtunnel überholte das Auto mehrere Fahrzeuge, wobei es beinahe zu einer Kollision mit einem korrekt entgegenkommenden Wagen kam, dessen Fahrer die Polizei derzeit sucht. In der Folge fuhr das flüchtende Auto über Grellingen in Richtung Himmelried SO, wo es auf einem Waldweg stehen blieb.

Überholmanöver ab 00.20. 39s flucht vor Polizei

Der dort von der Polizei festgenommene 18-jährige Georgier sitzt in Untersuchungshaft, wie der Sprecher weiter sagte. Dem zweiten Mann gelang die Flucht in unbekannte Richtung. Weshalb sich die beiden Männer der Kontrolle entziehen wollten wird ermittelt. (sda)

Aktuelle Polizeibilder:

Das könnte dich auch interessieren: Happy Birthday, Bill Gates! Hier sind die besten Videos mit dem Microsoft-Gründer Der Widerstandskämpfer – Mark Streits grossartige Karriere in 7 Bildern und Kapiteln 10 Dinge, die du in der Gegenwart deiner Katze unmöglich machen kannst Das sind die Unicef-«Foto des Jahres» – und sie sind wirklich eindrücklich «Danke lieber Gott für unseren couragierten Präsidenten» – Trump wird mit Lob überschüttet So hast du «Last Christmas» noch nie gehört: Der grösste Xmas-Hit als Hockey-Version Nach Grapsch-Vorwürfen gegen Ex-«Blick»-Chef: «Es gab schon lange Gerüchte in der Branche» Schlangen-Invasion in Nigeria – Schwarze Mambas töten hunderte Menschen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare