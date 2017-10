Schweiz

Blaulicht

Opfer von Beil-Angreifer: «Er wollte mir die Halsschlagader durchtrennen»



Opfer von Beil-Angreifer: «Er wollte mir die Halsschlagader durchtrennen»

Der 17-jährige Lette startete seine Amok-Tat in Flums mit einer brutalen Attacke auf eine Familie mit Kinderwagen. Seine Frau habe den jungen Mann zuerst bemerkt und gefragt, was das für ein «komischer Typ» sei. Reto B., das am schwersten verletzte Opfer, schilderte im Blick die Attacke weiter.

telem1

«Bevor ich ihn wahrnehmen konnte, hat er mich von hinten ausgeschaltet», sagt das Opfer. Und schildert, wie brutal der Teenager dabei vorging: «Er wollte mir die Halsschlagader durchtrennen – und hat sie nur knapp verfehlt!», so B. weiter.

Glücklicherweise schritten in diesem Moment ein Mann und seine Frau ein, die die Szene beobachtet hatten. «Er ist unser Held. Ohne ihn gäbe es meine kleine Familie wohl nicht mehr», so das Opfer weiter.

Danach liess der Lehrling von den Menschen ab, klaute den Wagen und raste davon. Kurze Zeit später schlug er im Agrola-Tankstellenshop erneut zu, bevor ihn die Polizei mit Schüssen niederstreckte.

17-Jähriger Lette attackiert in Flums mehrere Menschen 22s 17-Jähriger Lette attackiert in Flums mehrere Menschen Video: undefined

Das könnte dich auch interessieren: Federer cruist l locker in die nächste Runde Bub mit Down-Syndrom modelt für bekannte Kleidermarke Zweistöckige Autobahn, Flüster-Asphalt und Tempo 85 – wilde Ideen in der Verkehrs-«Arena» Timberwolves crashen mit Buzzer Beater Oklahomas zu frühe Siegesparty Republikanischer Senator schiesst gegen Trump Baby-Hippo Fiona crasht Verlobung Kinder? Nöö! Warum sich junge Frauen unterbinden lassen wollen Swisscom und UPC sperren hunderte Webseiten: Jetzt kannst du sehen welche Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo