Schweiz

Blaulicht

Zwei weitere Festnahmen nach Leichenfund von 20-Jähriger in Thurgauer Wald



Zwei weitere Festnahmen nach Leichenfund von 20-Jähriger in Thurgauer Wald

Im Zusammenhang mit dem Leichenfund vom 25. Januar 2018 in einem Waldstück bei Zezikon TG wurden zwei weitere Personen festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Bischofszell am Dienstag mitteilt. Nachdem die 20-jährige Isabela T. am 12. November 2017 von Angehörigen als vermisst gemeldet worden war, wurde ihre Leiche von einem Spaziergänger in einen Teppich gerollt aufgefunden.

Am 1. Februar 2018 wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bischofszell ein im KantonThurgau wohnhafter 36-jährigen Mann mit holländischer Staatsangehörigkeit festgenommen und in Untersuchungshaft versetzt. Der Inhaftierte hatte kurz vor dem Verschwinden von Isabela T. persönlichen Kontakt mit ihr.

Am Wohnort festgenommen

Die Erkenntnisse aus den intensiven Ermittlungen und der bislang durchgeführten Einvernahmen hat die Staatsanwaltschaft Bischofszell veranlasst, gegen zwei weitere Personen je einen Haft- und Hausdurchsuchungsbefehl auszustellen. Die zwei Personen wurden am Montag, 5. März 2018, durch die Kantonspolizei an ihrem Wohnort im Kanton Thurgau festgenommen und anschliessend inhaftiert.

Bei den inhaftierten Personen handelt es sich um einen 36-jährigen und einen 48-jährigen Schweizer. Gegen beide Personen wird die Staatsanwaltschaft beim Zwangsmassnahmengericht des Kantons Thurgau Untersuchungshaft beantragen.

Die genauen Umstände, die zum Tod von Isabela T. geführt haben, sind nach wie vor Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (whr)

Aktuelle Polizeibilder

Das könnte dich auch interessieren: Darum bezahlt (fast) niemand mit dem Smartphone an der Kasse Chelseas «Verbrechen gegen den Fussball» – wie Conte vor Guardiola kapituliert hat No Billag ist gebodigt – doch nun drohen der SRG diese 5 Attacken Was die SBB durch ihre Lautsprecher sagen, und was sie wirklich damit meinen «Das ist eigentlich ein GAU»: Gianni D'Amato über Italiens Zukunft No Billag war Leuthards letzte Schlacht Die kleinen Freuden der Kälte – in 11 motivierenden Memes Du hast kalt? Don't Worry, Eat Curry! 7 Rezepte, die von innen wärmen So oft arbeiten SRG-Mitarbeiter fremd – nun liegen erstmals Zahlen vor Butzt es dir auch ständig eins? Das kannst du gegen die winterlichen Stromschläge tun 12 Tipps und Tricks für gelungene Architekturfotografie Instagram und Facebook waren gestern – Vero geht gerade durch die Decke! Wenn dein Passwort auf dieser Webseite auftaucht, solltest du es schleunigst ändern Luigi Taveri – der letzte Gentleman Dir ist kalt? Dann mach es wie die Tiere: 7 Strategien gegen die Kälte Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo