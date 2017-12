Diese Bilder von den zugefrorenen Niagara Fällen sind einfach 😍

Der Norden der USA hat derzeit mit einer Kältewelle zu kämpften. In New York City droht es das drittkälteste Silvester seit 110 Jahren zu werden. Der US-Wetterdienst sagt bis zu minus 12 Grad Celsius für die Ostküsten-Metropole voraus.

Doch auch an anderen Orten bricht die Kältewelle alle Rekorde: In der Gemeinde Cotton im nördlichen Bundesstaat Minnesota wurden minus 40 Grad Celsius vermeldet. In Watertown im Norden des Bundesstaats New York waren es am Donnerstag minus 36 Grad.Die …