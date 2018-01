Schweiz

83-Jähriger erschiesst im Spital Affoltern a.A. seine Frau und dann sich selbst



In Affoltern am Albis kam es am frühen Mittwochmorgen zu einem Tötungsdelikt. Ein 83-jähriger Mann erschoss seine im Spital liegende Ehefrau und richtete sich anschliessend selbst.

Im Spital von Affoltern am Albis kam es am frühen Mittwochmorgen zu einem Tötungsdelikt. Kurz nach Mitternacht hörte das Pflegepersonal im Zimmer einer 83-jährigen Patientin Schüsse. Als die Pfleger den Raum betraten, um nachzuschauen, fanden sie die Frau mit einer Schussverletzung im Bett liegend. Daneben am Boden lag ihr gleichaltriger Ehemann, ebenfalls mit einer Schussverletzung, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat der Ehemann zuerst seine Frau und anschliessend sich selbst getötet. Die genauen Umstände werden derzeit durch die Kantonspolizei, die Staatsanwaltschaft und das Forensische Institut Zürich untersucht.

