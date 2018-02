Oberste Finanzprüfer zweifeln an Legalität von Ueli Maurers Buchhaltung

Wenn je ein Spiel ein Drama war, dann war es dieser Olympia-Final

Die Erde bleibt eine Kugel und wird nicht zum Puck. Es gibt doch noch ein oben und unten. Russland wird Olympiasieger. Aber Deutschland hat erst in der Verlängerung verloren. Die grösste Sensation aller Zeiten war so nah.

Alles, was war, verblasst. Beinahe auch das «Miracle on Ice». Der goldene Triumph der US-College-Boys 1980 nach einem Sieg über die Sowjets. Aber nur beinahe. In der Verlängerung gewinnt doch noch Russland 4:3. Ach, Deutschland war so nah am ewigen Triumph!

Eine Mannschaft aus der DEL unterliegt Russland erst in der Verlängerung. Wenn es je eine ehrenvolle Niederlage gegeben hat, dann diese. Wenn es je ein Eishockey-Drama gegeben hat, dann war dieser olympische Final ein Drama. Eine Mischung aus …