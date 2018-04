Schweiz

CVP

Kostenbremse im Gesundheitswesen? Darüber berät heute die CVP



Die CVP Schweiz befasst sich heute Samstag an ihrer Delegiertenversammlung in Cham unter anderem mit dem Schweizer Gesundheitswesen: Den Delegierten wird der Text für die Initiative «Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen» vorgelegt.

Die CVP will dafür sorgen, dass alle Schweizerinnen und Schweizer auch in Zukunft Zugang zu einer guten, sicheren und gleichzeitig finanzierbaren Gesundheitsversorgung haben, wie die Partei in ihrer Einladung schreibt. Sie fordert deshalb eine Kostenbremse und wird im Herbst eine entsprechende Volksinitiative lancieren.

Diese hat unter anderem das Ziel, Fehlanreize im Gesundheitswesen auszumerzen, die Prämien- und Kostenentwicklung zu bremsen und die Behandlungsqualität durch Eliminierung von Übertherapie und -medikation zu verbessern. Zudem soll die Initiative den Zugang und die Finanzierbarkeit des Schweizer Gesundheitswesens für die nachfolgenden Generationen sichern.

Ausserdem wird die Partei die Parole für die Abstimmung vom 10. Juni zum Geldspielgesetz fassen und einen neuen Vertreter aus der Westschweiz ins Vizepräsidium der CVP Schweiz wählen: Charles Juillard, Regierungsrat im Kanton Jura und Präsident der Finanzdirektorenkonferenz, stellt sich zur Wahl. (viw/sda)

