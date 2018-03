Schweiz

Basler Polizei will sieben Tesla kaufen – für eine Million



Bild: AP/AP

Die Basler Polizei sorgt mit einem weltweiten Pilotprojekt für Aufsehen. Denn sie plant den Kauf von sieben Elektroautos der Marke Tesla. Die ersten Fahrzeuge sollen bereits dieses Jahr ausgeliefert werden.

Jonas Hoskyn / bz Basel

Die Basler Polizei plant den Kauf von sieben Alarmpikett-Fahrzeugen der Marke Tesla. Kostenpunkt für die Elektroautos: Rund eine Million Franken.

Dafür erhält der Kanton sieben Fahrzeuge des Model X. Der Crossover-SUV der amerikanischen Automarke verfügt über eine Reichweite von über 500 Kilometern.

Die Fahrzeuge bezieht die Basler Polizei via der holländischen Sicherheitsfirma Force Pro, welche weltweit im Auftrag von Tesla deren Fahrzeuge für den Bereich Sicherheit modifziert. Laut dem Verkaufsleiter liege der grosse Vorteil der Tesla-Fahrzeuge vor allem im Bereich Kommunikation.

«Ein konventionelles Fahrzeuge bringt die Polizisten von A nach B. Was die Basler Polizei jetzt kauft ist ein Laptop auf Rädern», sagt Theo Karafantis. Damit sei die Polizei auch für künftige Herausforderungen gerüstet sein, etwa bei der Bekämpfung von Drohnen. Dazu kommt, dass sich das Fahrzeug auch künftig digital aufrüsten lässt. «Aber auch bei einem einfachen Verkehrsunfall wird es mit dem Bordcomputer viel einfacher sein, die Daten aufzuzeichnen», sagt Karafantis.

Bild: EPA/TESLA MOTORS / HANDOUT

Und auch nicht zu vergessen: Die Basler Polizei kann die neuen Einsatzfahrzeuge künftig gratis an den Schnellladestationen von Tesla betanken. (Update: Laut Teslas Super Charger Fair Use Policy wäre dies allerdings ohne Ausnahmeregelung für nach dem 15. Dezember 2017 gekaufte Tesla-Fahrzeuge nicht erlaubt). Allerdings liegt der nächstgelegene Supercharger in Pratteln.

Die ersten Fahrzeuge sollen bereits dieses Jahr ausgeliefert werden. Bereits als der geplante Kauf gestern im Kantonsblatt publiziert wurde, regte sich Widerstand. So kritisierte die Basler SVP die Pläne von Justiz- und Sicherheitsdirektor Baschi Dürr (FDP): «Es ist nicht nachvollziehbar, dass für fast eine Million Franken Fahrzeuge angeschafft werden, welche im polizeilichen Alltag noch nicht erprobt sind, und auch sonst nicht gängig sind», kritisierte Grossrat Felix Wehrli, der selber als Detektiv bei der Kriminalpolizei arbeitet.

Tatsächlich gibt es zwar bereits einige Städte, welche ein Teslafahrzeug im Polizeialltag testen, «aber die Basler Polizei wird weltweit die erste sein, die so ein Model haben wird», sagt Karafantis. (bzbasel.ch)

