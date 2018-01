Schweiz

Prämienverbilligung gefällig? In St.Gallen wird dir nun im Facebook-Messenger geholfen

Statt eines Kantonsangestellten beantwortet in St. Gallen neu ein Chat-Roboter Fragen rund um die Prämienverbilligung. Es ist die erste öffentliche Stelle in der Schweiz, die auf einen Bot setzt.

Habe ich Anrecht auf eine Prämienverbilligung? Und wo muss ich mich anmelden? Wer im Kanton St. Gallen lebt, muss diese Informationen nicht mehr mühsam auf einer Website zusammensuchen oder sich in der Warteschlange einer Hotline gedulden. Neu steht ein Chat-Roboter, ein sogenannter Bot, rund um die Uhr Rede und Antwort.

Die Sozialversicherungsanstalt des Kantons St.Gallen (SVA) sei schweizweit die erste Organisation der öffentlichen Hand, die auf eine virtuelle Auskunftsperson setze, schreibt die «Ostschweiz am Sonntag». Wer den Bot anschreibt, erhält unverzüglich Antwort. Der Chatroboter erkundigt sich nach dem Namen des Gegenübers, klärt den Anspruch auf Prämienverbilligungen ab und unterstützt die Bürger bei der Anmeldung.

85 Personen plauderten mit dem Bot

Peter Ringeisen, Chief Digital Officer der Versicherungsanstalt, sagt, Chatprogramme seien heute bereits für viele Menschen eine Selbstverständlichkeit. Der Bot solle die Kunden möglichst rasch und zielgerichtet zu den gewünschten Informationen führen. «Bei der Suche nach einer Berechnungsmöglichkeit oder dem Anmeldeformular leitet er direkt zur entsprechenden Seite unseres Internetauftritts weiter.»

Private Unternehmen sind im Bereich Bots schon deutlich weiter als der Staat. Allein über den Facebook-Messenger kann man inzwischen mit über 100'000 Bots in Kontakt treten, wie es im Artikel weiter heisst. Eine Entlastung der Mitarbeiter kann die SVA in St. Gallen noch nicht feststellen – dafür sei der Bot schlicht noch zu wenig lang im Einsatz. In den ersten Wochen haben rund 85 Personen das Angebot genutzt.

