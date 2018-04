Schweiz

Firmen sammeln auf Datingseiten private Daten über Nutzer.



Wie Parship und andere Datingseiten private Daten aus deinem Liebesleben sammeln

Nutzer von Datingseiten werden nicht darauf hingewiesen, dass im Hintergrund Firmen mit Trackern private Daten sammeln.

Wer im Internet nach Liebe sucht und sich auf einer Datingseite registriert, gibt viele private Daten über sich Preis. Namen, Alter, Wohnadresse, Telefonnummer, vielleicht sogar ein paar Fotos? Wer denkt, die Plattformen gehen mit solchen Daten sensibel um, der irrt.



Selbst auf seriösen Datingseiten würden Dutzende Unternehmen Daten sammeln, schreibt der Tages-Anzeiger und stützt sich dabei auf eine Untersuchung der Hamburger Firma E-Blocker.

Tracker würden auf den Webseiten Programme ausführen und personenbezogene Informationen sammeln und speichern, heisst es im Artikel. Noch relativ unproblematisch ist das, wenn gespeichert wird, welche Produkte zuletzt online gekauft wurden oder welche Orte für den nächsten Wochenendausflug gegoogelt wurden.

Schwierig wird es aber spätestens dann, wenn es um intimste Details aus dem Privatleben eines Internetusers geht. Gegenüber dem Tages-Anzeiger sagt der Datenschutzexperte Christian Bennefeld, er sei über die Resultate einer stichprobenartigen Untersuchung zum Einsatz von Datensammlern auf Schweizer Datingportalen erstaunt gewesen: «Was wir gefunden haben, war erschreckend.»

Parship ist am schlimmsten

Keine einzige der zehn geprüften Liebesplattformen hätten auf auf den Einsatz von Trackern verzichtet. Alle teilten die intimen Nutzerdaten mehr oder weniger heimlich mit Dritten. Über 80 unterschiedliche Tracker habe die Firma E-Blocker insgesamt entdeckt.

Wie der Tages-Anzeiger schreibt, legte das als besonders seriös geltende Portal Parship.ch den grössten Sammeltrieb an den Tag. Darauf folgte Elitepartner.ch. User von diesen Seiten würden ihre Daten an 50 Drittfirmen weitergeben. Weniger Daten würde bei E-Darling.ch, Secret.ch und Swissfriends gesammelt, heisst es im Artikel.

Besonders brisant: Will eine Firma das pseudonymisierte Profil mit der realen Person verbinden, ist von Rechts wegen die explizite Einwilligung des Nutzers nötig, schreibt der «Tages-Anzeiger». «Aber diese hat jeder schon mal gegeben, als er die Häkchen bei der Eröffnung eines entsprechenden Benutzerkontos setzte», sagt Datenschutzexperte Bennefeld im Artikel.

Facebook und Google haben ihre Finger im Spiel

Weiter wird die Frage aufgeworfen, ob dieses Tracking überhaupt legal ist. Denn gemäss heutigem Datenschutzrecht muss die Bearbeitung von Personendaten in den Datenschutzerklärungen der Portale mindestens erwähnt werden.

Welche Firmen sind es, die sich für die sexuellen Vorlieben der Nutzer von Datingseiten interessieren? Der «Tages-Anzeiger» schreibt, Facebook und Google seien gleich mit ein paar Dutzend Trackern vertreten.

Auf das Problem angesprochen sagt Adrian Lobsiger, der Eidgenössische Datenschutzbeauftragte: «Mit dem jetzigen Personalbestand können wir unsere Kontrollfunktion in der digitalen Realität nicht mehr mit der erwarteten Intensität wahrnehmen.» Besserung verspräche die neue EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die am 25. Mai in Kraft tritt, heisst es im Artikel. Ab dann wird nach EU-Recht in vielen Fällen verlangt, dass der Nutzer aktiv eine Einwilligung zum Tracking geben muss. (sar)

