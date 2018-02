Schweiz

So geht die Schweizer Polizei mit Drohen auf Verbrecherjagd



Bild: AP/AP

Genf schickt Adler auf Drohnenjagd

Riskante Verfolgungsfahrten der Polizei in belebten Stadtzentren gehören womöglich bald der Vergangenheit an. Das könnten künftig Drohnen übernehmen, denn eine Arbeitsgruppe der Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten (KKPKS) empfiehlt den Schweizer Korps den Einsatz der neuen Fluggeräte. «Statt mit Fahrzeugen oder Helikoptern kann die Verfolgung von Verbrechern auch mit Drohnen aufgenommen werden», sagt eine Sprecherin zur Sonntagszeitung.

Tatsächlich setzen immer mehr Schweizer Korps auf die Hilfe von Drohnen, wie eine Umfrage der Zeitung bei allen Kantonspolizeien zeigt. Zehn Korps haben bereits Kopter angeschafft und nutzen sie für die Dokumentation von Unfällen oder für die Personensuche.

Bild: EPA/FEATURECHINA

Mit zehn Koptern besitzt die Kantonspolizei Zürich schweizweit die grösste Drohnenflotte. «Die Multikopter werden ab 2018 versuchsweise in verschiedenen Bereichen der Kantonspolizei und des Forensischen Instituts eingesetzt», sagt Sprecher Ralph Hirt zur Sonntagszeitung. Es gehe darum, Erfahrungen zu sammeln, wie die Polizei Drohnen im Alltag nutzbringend einsetzen könne.

Die Nidwaldner Polizei hat bald zwei Quadrocopter im Einsatz. Neben Aufnahmen von Massenkarambolagen sollen die Drohnen den Rettungskräften auch bei Bergungen im Wasser behilflich sein. Wird beispielsweise ein Badegast ­vermisst, kann eine Drohne den See oder Fluss rasch und systematisch erkunden.

Genf setzt Adler gegen Drohnen ein

Bild: AP/Dutch Police

In der Luft ist ein regelrechtes Räuber und Poli im Gang. Mit der Anzahl Drohnen haben auch die Angriffe aus der Luft auf Justizvollzugsanstalten zugenommen, um etwa Drogen abzuwerfen. Verschiedene Gefängnisse verzeichneten in den vergangenen Jahren wiederholt Einflüge von Koptern in ihren Luftraum.

Als erstes Korps der Schweiz setzt die Genfer Polizei nun auf eine lebende Drohnenabwehr: «Wir haben vor einigen Monaten zwei Adlereier gekauft», sagt Sicherheits­direktor Pierre Maudet, gegenüber der SonntagsZeitung. Die beiden Raubvögel sind inzwischen geschlüpft und haben das Training aufgenommen. Läuft es nach Maudets Vorstellungen, sollen die Adler noch dieses Jahr Jagd auf Drohnen machen, die in verbotene Zonen einfliegen oder ohne Bewilligung unterwegs sind.

(amü)

.

