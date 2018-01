Schweiz

FDP

FDP entscheidet über «No Billag» - Grüne suchen gerechte Steuern



FDP entscheidet über «No Billag» - Grüne suchen gerechte Steuern

Bild: KEYSTONE

Die FDP Schweiz entscheidet am Samstag in Biel über die Parole zur No-Billag-Initiative, über die am 4. März abgestimmt wird. Zudem verabschieden die Delegierten ein Positionspapier für «mehr Markt für die Schweizer Medienlandschaft». Die Grüne Partei befasst sich in Winterthur mit Steuergerechtigkeit.

Die No-Billag-Initiative, die eine Abschaffung der Radio- und TV-Gebühren fordert, stösst vor allem bei Kantonalsektionen der Jungfreisinnigen auf Zustimmung. Trotzdem dürfte das radikale Anliegen an der Delegiertenversammlung der Mutterpartei abgelehnt werden.

Hingegen will sich die FDP Schweiz für mehr Markt in der Medienpolitik stark machen. Die Partei will weder die Abschaffung der direkten Medienförderung, noch «finanziell komplett vom Staat abhängige Medien», wie es im Positionspapier heisst. Durch weniger Regulierung sollen private Medien mehr Spielraum erhalten.

Weiter beugen sich die Delegierten über eine Resolution zur Zukunft der Energie- und Klimapolitik. Diese soll «mit marktwirtschaftlichen Instrumenten» einerseits Treibhausgase reduzieren und andererseits die Versorgungssicherheit der Schweiz garantieren.

Doris Leuthard über die neue Billag-Gebühr 1m 32s Doris Leuthard über die neue Billag-Gebühr Video: undefined/SDA

Die Delegierten der Grünen Partei der Schweiz befassen sich mit Steuerfragen im Zusammenhang mit Paradise Papers, der Steuervorlage 17 und Sparmassnahmen in allen Kantonen. Das Nein der Bevölkerung zur Unternehmenssteuerreform III werten sie zwar als starkes Zeichen.

Die Neuauflage geht für die Partei in die falsche Richtung, heizt den Steuerwettbewerb an und führt zu Einnahmeausfällen. Eine soziale und verursachergerechte Gegenfinanzierung fehlt. Die Delegiertenversammlung will Alternativen aufzeigen. (sda)

Alles zur No-Billag-Initiative SRF-Promis blamieren sich mit No-Billag-Shitstorm gegen angebliche Fake-Mitarbeiterin SRG-Boss Marchand: «Uns blieben nur Monate, um allen 6000 Mitarbeitern zu kündigen» «No-Billag-Propaganda» – Forscher schäumt wegen Bericht über «linke» SRG-Journalisten Das «Internet für Arme»? 6 Fakten zeigen, wie viele Fans der Teletext immer noch hat Sendeschluss-Blues vs Fake-Filmtitel: Der Billag-Streit wird immer schräger No-Billag-Kessler befragt sich selbst: «Saurons Auge über dem Leutschenbach ist erloschen» Die «Arena» ist in der No-Billag-Falle – doch dann macht Student Christian alles klar «No comment» bei No Billag – Diese Schweizer Promis lassen die SRG hängen NoBillag: Wemakeit stoppt Crowdfunding – «wir werden keine Plattform bieten» Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo