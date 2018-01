Schweiz

Nur «Star Wars» läuft besser: «Papa Moll»-Crew freut sich über 100'000 Zuschauer

Seit dem 21. Dezember machen Familienvater Papa Moll und seine drei Kinder die Schweizer Kinosäle unsicher – und das mit Erfolg: Bereits haben 100'000 Zuschauerinnen und Zuschauer den Familienfilm gesehen.

Das teilte der Verleiher Disney Schweiz am Sonntag mit. Die Nachricht dürfte das Filmteam, das über 5 Millionen Franken in die Grossproduktion gesteckt hatte, freuen, denn der Filmstart im Dezember war eher verhalten verlaufen. Doch nun steht «Papa Moll» gut zwei Wochen später auf Platz zwei der aktuellen Schweizer Kinohitliste. Mehr Publikum lockte nur das neue «Star Wars»-Abenteuer, «The Last Jedi», an.

Und für «Papa Moll» ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht: Wie Disney Schweiz weiter schreibt, haben sich zahlreiche Länder die Rechte gesichert, den Film in ihren Kinos zu zeigen. Dazu gehören neben den Nachbarländern der Schweiz etwa China, Australien, Neuseeland oder die Türkei.

Von den Kritikern war die rasante Verfilmung (Regie: Manuel Flurin Hendry) der 50er-Jahre-Comics von Edith Oppenheim-Jonas unterschiedlich aufgenommen worden. Die Rolle des Papa Moll spielt Stefan Kurt («Akte Grüninger»). (leo/sda)

