Wunderschöne Bilder – das ist Zürich im Zeitraffer-Video



bild: screenshot video gianni krattli

Gianni Krattli von Fine Art Photography hat sich in den vergangenen Monaten an diversen Orten in der Stadt Zürich positioniert – die Kamera immer mit im Gepäck. Daraus entstanden ist dieses tolle Zeitraffer-Video:

Falls es jemandem in der Stadt nicht mehr gefällt: Von Zürich nach Genf in 15 Minuten Video: srf

Auch nicht schlecht: So schön erwachte einst die Schweiz

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

