Realisieren, dass man kein Leben hat ...: Netflix war down



Netflix war laut allestörungen.ch in Teilen Europas am Donnerstagabend vorübergehend nicht verfügbar. Neben der Schweiz waren offenbar vor allem Deutschland und Grossbritannien von der knapp zwei Stunden dauernden Störung betroffen. Nach 22 Uhr funktionierte Netflix an den meisten Orten wieder. So reagierte die Twitter-Gemeinde auf den kurzzeitigen Absturz:

Realisieren, dass man kein Leben hat, tut man erst wenn Netflix down ist. — Melina Sophie (@MelinaSophie) 25. Januar 2018

Was soll man jetzt machen? Lesen? Ein Buch schreiben? Häkeln? Was haben bisherige Generationen gemacht? Gibt es hier Erfahrungswerte? #netflixdown #netflix — Frau Boris (@FrauKarlBoris) 25. Januar 2018

Geht Netflix schon wieder?

Ich seh draußen noch keine brennenden Mülltonnen und ich glaube die Welt ist auch noch nicht untergegangen...

aber was wäre das schon für eine Welt ohne Netflix? — Kathy (@VivVox) 25. Januar 2018

"Netflix ist down."



"Änder mal die Kondompreise am Regal, aber schnell."



Geschäftstüchtig sind sie ja an unserer Tanke. — Sprayraumbarbie (@Sprayraumbarbie) 25. Januar 2018

Wenn Netflix nicht funktioniert pic.twitter.com/QOdSosPoqO — ٩( ᐛ )و_Manuel [DRs] (@_MstrBubbles) 25. Januar 2018

Verdammt #Netflix ist down. Brauche dringend Gesprächsvorschläge für mich und meine Freundin! #netflixdown #netflixandchill — Grammatik Polizei (@GrammatikP) 25. Januar 2018

Netflix seit 23 min down. Unser Vietnam. — Fabian Lichter (@KassiberZwei) 25. Januar 2018

