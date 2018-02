Ganz ehrlich: Riz Casimir oder Thai Curry?

Schweiz

«Also, bei uns zuhause wird das alles regelmässig gegessen!» – ein häufig gelesener Kommentar zur Thematik «25 Schweizer Menüs aus Ihrer Jugend, die Ihre Kinder schon nicht mehr kennen werden». Hört man auf das Feedback unserer Leserschaft, so sind diese Gerichte mitnichten vom Aussterben bedroht. Ein erfreulicher Umstand!

Vielleicht könnte es durchaus also sein, dass diese Menus aus den Siebzigern tatsächlich ein wenig aus der Mode gekommen sind und nur von der Minderheit der Kommentar-Schreibern gegessen und gekocht werden?

Anders gefragt: Wenn Arbeiter-Cordon-Bleu so beliebt wäre, weshalb hat es nicht mehr Wurstbuden? Wenn Riz Casimir so beliebt wäre, weshalb essen Herr und Frau Schweiz dann so gerne Thai Curry, dass es den Asia-Takeaway an jeder zweiten Ecke rechtfertigt?

Jetzt muss jeder und jede mal ganz, ganz ehrlich mit sich selbst sein. Und sich fragen: Was esse ich lieber: Das Altmödige oder der aktuelle Pendant? Los geht's!

Riz Casimir vs Thai Curry

Umfrage Nach einem Arbeitstag treffen Sie Ihr Schätzli in der Stadt zum essen. Auf was haben Sie mehr Lust? Auf Riz Casimir!

Auf Thai Curry!

Abstimmen 233 Votes zu: Nach einem Arbeitstag treffen Sie Ihr Schätzli in der Stadt zum essen. Auf was haben Sie mehr Lust? 26% Auf Riz Casimir!

73% Auf Thai Curry!

Party-Filet vs Hohrücken-Steak

Umfrage Sie laden ein paar Freunde zu einem gemütlichen Znacht ein. Es gibt ... ... Party-Filet mit dieser Ketchup-Rahm-Sauce.

... ein mit Olivenöl mariniertes Rinds-Hohrücken-Steak vom Grill.

Abstimmen 239 Votes zu: Sie laden ein paar Freunde zu einem gemütlichen Znacht ein. Es gibt ... 25% ... Party-Filet mit dieser Ketchup-Rahm-Sauce.

74% ... ein mit Olivenöl mariniertes Rinds-Hohrücken-Steak vom Grill.

Roulade vs Sorbet

Umfrage Und zum Dessert gibts? So eine Himbeer-Roulade vom Coop.

Fine Food Sorbetto al lampone.

Abstimmen 241 Votes zu: Und zum Dessert gibts? 40% So eine Himbeer-Roulade vom Coop.

59% Fine Food Sorbetto al lampone.

Brätkügeli vs Meatballs

Umfrage Auf was haben Sie mehr Lust? Pastetli mit Brätkügeli von der Uni-Mensa.

Meatballs mit Pommes Frites vom Ikea-Restaurant.

Abstimmen 241 Votes zu: Auf was haben Sie mehr Lust? 51% Pastetli mit Brätkügeli von der Uni-Mensa.

49% Meatballs mit Pommes Frites vom Ikea-Restaurant.

Fleischvögel vs Saltimbocca

Umfrage Ich weil bei der neuen Freundin punkten. Ich koche ... ... Fleischvögel mit Speck und Brät, im Biersud gekocht.

... Saltimbocca mit Prosciutto Crudo und Salbei, mit Weisswein abgelöscht.

Abstimmen 247 Votes zu: Ich weil bei der neuen Freundin punkten. Ich koche ... 32% ... Fleischvögel mit Speck und Brät, im Biersud gekocht.

68% ... Saltimbocca mit Prosciutto Crudo und Salbei, mit Weisswein abgelöscht.

Zigeunerschnitzel vs Fajitas

Umfrage Oh ja! Das habe ich mega gern! Was denn? Zigeunerschnitzel (mit Peperoni aus der Büchse)

Fajitas (mit Jalapenos aus der Büchse)

Abstimmen 231 Votes zu: Oh ja! Das habe ich mega gern! Was denn? 18% Zigeunerschnitzel (mit Peperoni aus der Büchse)

81% Fajitas (mit Jalapenos aus der Büchse)

Toast Hawaii vs Piadina

Umfrage Nach einem Morgen im Büro jetzt was Leckeres! Am liebsten ... ... Toast Hawaii mit Schinken, Büchsenananas, Schmelzkäse und Cocktailkirsche.

... Piadina mit Prosciutto Crudo, Mozzarella, Tomaten und Rucola.

Abstimmen 235 Votes zu: Nach einem Morgen im Büro jetzt was Leckeres! Am liebsten ... 28% ... Toast Hawaii mit Schinken, Büchsenananas, Schmelzkäse und Cocktailkirsche.

71% ... Piadina mit Prosciutto Crudo, Mozzarella, Tomaten und Rucola.

Adrio vs Burger

Umfrage Yeah! Heute gibts selbst gemachte ... ... Adrios.

... Burgers.

Abstimmen 231 Votes zu: Yeah! Heute gibts selbst gemachte ... 12% ... Adrios.

87% ... Burgers.

Kutteln an Tomatensauce vs Penne al Pomodoro

Umfrage Mmmh das wärs: Ein Teller ... ... Kutteln an Tomatensauce.

... Penne an Tomatensauce.

Abstimmen 230 Votes zu: Mmmh das wärs: Ein Teller ... 11% ... Kutteln an Tomatensauce.

88% ... Penne an Tomatensauce.

Tomatenreis vs Risotto

Umfrage Schatz, heute gibts ... ... Tomatenreis.

... Risotto mit Paccheri-Datteltomaten und geholbeltem Parmesan.

Abstimmen 226 Votes zu: Schatz, heute gibts ... 21% ... Tomatenreis.

78% ... Risotto mit Paccheri-Datteltomaten und geholbeltem Parmesan.

Sulzkuchen vs ... okay, uns ist kein Pendant eingefallen

Umfrage Sie haben die Wahl: Sulzkuchen.

Lieber hungern.

Abstimmen 229 Votes zu: Sie haben die Wahl: 27% Sulzkuchen.

72% Lieber hungern.

Risibisi vs Fried Rice

Umfrage Was Leichtes: Risibisi

Fried Rice

Abstimmen 219 Votes zu: Was Leichtes: 25% Risibisi

74% Fried Rice

Fotzelschnitte vs Nutellabrot

Umfrage Irgendwas mit Brot, hmm ... ... Fotzelschnitte!

... Nutellabrot!

Abstimmen 223 Votes zu: Irgendwas mit Brot, hmm ... 78% ... Fotzelschnitte!

22% ... Nutellabrot!

Büchsenfruchtsalat vs. Bio-Smoothie

Umfrage Was ist feiner? Büchsen-Fruchtsalat.

Bio-Smoothie.

Abstimmen 212 Votes zu: Was ist feiner? 18% Büchsen-Fruchtsalat.

81% Bio-Smoothie.

Büchsenravioli vs Frisch-Ravioli

Umfrage Jetzt was Italienisches! Büchsenravioli!

Frischpasta-Ravioli von Rana mit ein wenig zerlassener Butter, Pinienkernen und Basilikum.

Abstimmen 215 Votes zu: Jetzt was Italienisches! 18% Büchsenravioli!

81% Frischpasta-Ravioli von Rana mit ein wenig zerlassener Butter, Pinienkernen und Basilikum.

Gefüllte Äpfel vs Kebab

Umfrage Auf was haben Sie mehr Lust? Auf gefüllte Äpfel.

Auf Dürüm oder Döner-Kebab.

Abstimmen 206 Votes zu: Auf was haben Sie mehr Lust? 27% Auf gefüllte Äpfel.

72% Auf Dürüm oder Döner-Kebab.

Apfelrösti vs Pancakes

Umfrage Zum Zmorge oder zum Znacht: Apfelrösti mit Brot und Zimt und Zucker.

Pancakes mit Blueberries und Speck und Ahornsirup.

Abstimmen 205 Votes zu: Zum Zmorge oder zum Znacht: 44% Apfelrösti mit Brot und Zimt und Zucker.

55% Pancakes mit Blueberries und Speck und Ahornsirup.

Blanc-Manger vs Panna Cotta

Umfrage Die Krönung eines leckeren Abendessens ist ... ... Blanc-Manger.

... Panna Cotta.

Abstimmen 194 Votes zu: Die Krönung eines leckeren Abendessens ist ... 19% ... Blanc-Manger.

80% ... Panna Cotta.

Römertopf vs Mezze

Umfrage Mal was anderes! Zum Beispiel ... ... Huhn aus dem Römertopf.

Mezze!

Abstimmen 189 Votes zu: Mal was anderes! Zum Beispiel ... 32% ... Huhn aus dem Römertopf.

67% Mezze!

