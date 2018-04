Monatliche Gesundheitskosten steigen auf 800 Franken pro Kopf

BAG-Direktor: «Die Gefahr besteht, dass wir das Gesundheitssystem an die Wand fahren»

Im Streit um die steigenden Gesundheitskosten werden radikale Forderungen laut – etwa jene der CSS-Chefin nach einer 10'000-Franken-Franchise. Im Interview nimmt Pascal Strupler, der Direktor des Bundesamts für Gesundheit (BAG), Stellung.

Angenommen, jeder Bürger müsste Arztrechnungen bis zu einer Limite von 10’000 Franken pro Jahr selber bezahlen: Was würde das mit unserem Gesundheitssystem machen?Pascal Strupler: Diese Idee rüttelt an den Grundfesten unseres Versicherungssystems. Es wären nur noch grosse Risiken, wie etwa Krebserkrankungen, versichert. Das Nachsehen hätten Personen, die in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen leben, genauso wie chronisch Kranke.

Genau über eine solche Mindestfranchise von 10’000 Franken …