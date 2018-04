Schweiz

Gesundheit

Bei HIV-positiven Homosexuellen könnte Hepatitis C verschwinden



Mit einer Arzneimittel-Kombination und weniger riskantem Verhalten könnte Hepatitis C bei HIV-positiven Männern, die mit Männern Sex haben, bis 2030 eliminiert werden. Das zeigt eine Studie des Universitätsspitals Zürich.

Weltweit steigt die Zahl der mit dem HI-Virus infizierten Männer, die mit Männern Sex haben und sich auch mit Hepatitis C anstecken. In der Schweiz nahm die Zahl von Neuinfektionen seit 2008 in dieser Gruppe um fast das Zwanzigfache zu, wie das Universitätsspital Zürich am Freitag schrieb.

Kostenlose Behandlung

Ein Forschungsteam um Dominique Braun, Oberarzt an der Klinik für Infektionskrankheiten und Spitalhygiene des Universitätsspitals Zürich, testete 4000 Teilnehmer einer HIV-Kohortenstudie auf Hepatitis C. Dies wird bei dieser Gruppe jedes Jahr gemacht.

177 dieser Männer hatten sich mit Hepatitis C angesteckt, davon hatten sich 31 im Jahr vor dem Test neu angesteckt. Die übrigen hatten chronische Hepatitis.

90 Prozent der Studienteilnehmer liessen sich danach zwölf Wochen lang kostenlos medikamentös behandeln. Bis auf einen Fall wurden alle von ihrer Infektion mit Hepatitis C geheilt. Parallel zur Behandlung wurden die Studienteilnehmer darin geschult, ihr Verhalten zu überdenken.

Verhaltensintervention

Mit einer von Forschenden der Universität Basel eigens entwickelten Verhaltensintervention sollten sie dazu gebracht werden, das Risiko zu senken, sich beim Sex ein weiteres Mal mit Hepatitis C anzustecken.

Bei der Untersuchung nach der Behandlung wurden alle 4000 Männer erneut getestet. Das Ergebnis: Die Zahl der Neuinfektionen war noch halb so hoch, und es gab 92 Prozent weniger chronisch Infizierte. Für die Forscher zeigt die Studie, dass Hepatitis C in einer Risikogruppe mit gezielten Massnahmen eliminiert werden kann.

Modellcharakter

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich zum Ziel gesetzt, Hepatitis C bei HIV-positiven Männern, die mit Männern Sex haben, zu eliminieren. Die Schweizer Studie mit der Bezeichnung «SwissHCVree Trial» habe zudem Modellcharakter und könne auf andere Bevölkerungs- oder Patientengruppen übertragen werden, schreibt das Spital.

Die Studienergebnisse wurden an der HIV-Konferenz CROI in Boston präsentiert. Ziel der Studie ist es, allen Männern, die sich mit dem HI-Virus und Hepatitis C infiziert haben, eine Behandlung zu ermöglichen und damit die Hepatitis-Übertragungskette zu kappen. (sda)

