Auch so kann man es machen: Feuerwehr löscht Brand mit einem Pistenfahrzeug

Bild: Kantonspolizei Graubünden

In Klosters (GR) hat die Feuerwehr in der Nacht auf Freitag zu ungewöhnlichen Mitteln greifen müssen: Ein brennender Stall in einer abgelegenen Siedlung wurde mit einem Pistenfahrzeug gelöscht.

In der letzten Nacht brannte in Klosters ein Stall. Der Brand konnte mit Schnee erstickt werden. https://t.co/sWdkA4giiX (mw) — Kantonspolizei GR (@KapoGR) 5. Januar 2018

Um umliegende Häuser zu schützen, errichteten die Feuerwehrleute mit einem Pistenfahrzeug einen Schneewall um den Stall. Ein Helikopter der Rega bekämpfte den Brand mit Wasser aus einem See in Klosters. Weil Wind aufkam, überhäufte die Feuerwehr dann aber mit der Pistenmaschine die Flammen mit Schnee und erstickte sie.

Der Löscheinsatz wurde von einen Lawinenexperten der Gemeinde überwacht. Die Polizei klärt die Brandursache ab. (sda)

