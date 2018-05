Schweiz

History

So funktionierte der Schmuggel zwischen der Schweiz und Italien



Bild: Sammlung G. Haug

Transporthund und Pedal-U-Boot: So funktionierte der Schmuggel im Tessin

Bis heute ist der Schmuggel im kollektiven Gedächtnis der Tessiner verankert. Während Jahrhunderten besserten sich damit grosse Teile der Bevölkerung ihr dürftiges Einkommen auf. Grenzgeschichten aus dem Süden der Schweiz.

Jean-Luc Rickenbacher / Schweizerisches Nationalmuseum

Von Jugendlichen bis zu Greisen beteiligten sich ganze Dörfer am «Schleichhandel», der sowohl über den Landweg als auch über das Wasser abgewickelt wurde. Die dabei angewendeten Methoden konnten spektakuläre Formen annehmen.

Hier bloggt das Schweizerische Nationalmuseum Drei Museen – das Landesmuseum Zürich, das Château de Prangins und das Forum Schweizer Geschichte Schwyz – sowie das Sammlungszentrum in Affoltern am Albis sind unter dem Dach des Schweizerischen Nationalmuseums vereint. Im Blog veröffentlichen Mitarbeiter des Nationalmuseums und renommierte Gastautoren Beiträge zu aktuellen Themen.

watson übernimmt in loser Folge ausgesuchte Perlen daraus. Der Beitrag «Schmuggel im Tessin» erschien am 5. April 2018.

blog.nationalmuseum.ch/2018/04/schmuggel-im-tessin/



Eine der Hauptursachen für den Schmuggel war das soziale Elend in der Grenzregion, in der grosse Teile der Bevölkerung täglich mit Existenzproblemen zu kämpfen hatten. Die mehrheitlich in der Landwirtschaft tätigen Menschen sahen im Schmuggel – hauptsächlich von Tabak, Kaffee, Alkohol und diversen Nahrungsmitteln – einen willkommenen Zusatzverdienst.

Tiefpreisland Schweiz

Die dominierende Schmuggelrichtung von der Schweiz nach Italien war in erster Linie durch die zollpolitische Ausrichtung der beiden Länder bedingt. Während die italienische Regierung bereits in den 1870er-Jahren Schutzzölle einführte, hielt die Eidgenossenschaft am Prinzip des Freihandels fest. Deutliche Preisunterschiede waren die Folge: 1897 kostete ein Kilogramm Zucker in der Schweiz umgerechnet 0.6 Lire und 1.5 Lire in Italien; der Preis für ein Kilogramm Kaffee lag in der Schweiz bei 3.5 Lire im Vergleich zu 5.5 Lire im südlichen Nachbarland.

Bei den an der Grenze aufgegriffenen Schmugglern handelte es sich denn auch fast nur um Bewohnerinnen und Bewohner der italienischen Grenzgemeinden. Die italienische Grenzwacht (Guardia di Finanza) liess an der Grenze einen kostspieligen metallenen Zaun (ramina) errichten, um diese beim illegalen Grenzübertritt zu hindern.

Bild: Sammlung G. Haug

Aus Schweizer Sicht war der Ausfuhrschmuggel dagegen lediglich eine unsachgemässe Form des Warenexports und wurde von den lokalen Behörden meistens wohlwollend toleriert. Viele Schweizer Geschäfte in Grenznähe finanzierten mit der Belieferung der Schmuggler geradezu ihren Unterhalt. Diese grundverschiedenen Ansichten zwischen den beiden Ländern führten regelmässig zu Spannungen auf zwischenstaatlicher Ebene.

U-Boot mit Pedalantrieb

Einfallsreiche Ideen waren nötig, um die Waren unbemerkt an den Grenzwächtern vorbeischleusen zu können. Spektakulär war ein Fund im Jahr 1886, als die Guardia di Finanza im Bahnhof Chiasso einen Käselaib entdeckte, der im ausgehöhlten Innern mit 300 Kilogramm Tabakprodukten gefüllt war. Im Laufe der Zeit wurden die Methoden der Schmuggler aufwändiger.

History Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Im November 1948 fanden italienische Grenzwächter am Ufer des Luganersees ein Unterseebot, von dem im Schweizer Zollmuseum ein Miniaturmodell ausgestellt ist. Es war drei Meter lang und konnte bis zu 450 Kilogramm Ware transportieren. Speziell war insbesondere die Art des Antriebs: Er lief im Innern über Fusspedale, die mit der Bootsschraube verbunden waren.

Bild: Archivio di Stato del Cantone Ticino

In den meisten Fällen erfolgte der Schmuggel auf kräftezehrenden Märschen über die grüne Grenze in Gruppen von drei bis zehn Personen mit einer bricolla, einem aus Weidenruten geflochtenen Behälter, ähnlich einem Rucksack. Die Schmuggler stellten besondere Schuhwerke aus Stoff (peduli) her, damit sie sich im Wald möglichst lautlos bewegen konnten.

Den Schmugglerbanden stand jeweils ein verantwortlicher Führer vor. Dieser ging der Gruppe als Kundschafter voran und war mit Schlagstöcken, Messern oder kleinen Sicheln (falcetti) bewaffnet. Falls der Bandenführer eine Grenzpatrouille entdeckte, musste er die Gruppenmitglieder vorwarnen oder den Befehl zum Rückzug erteilen.

Bild: Archivio di Stato del Cantone Ticino

In manchen Fällen erwiesen sich die Grenzwächter, die oftmals selbst ein bescheidenes Dasein in abgelegenen Grenzwachtposten fristeten, als bestechlich. In diesem Fall bestand die Aufgabe des Bandenführers darin, die Abfindungssumme mit ihnen auszuhandeln. Auch wenn die Schmuggler handgreifliche Auseinandersetzungen mit den Grenzwächtern grundsätzlich vermeiden wollten, kam es regelmässig zu blutigen Zwischenfällen.

Bild: Sammlung D. Ravasi

Beim Schmuggel kamen nicht nur Menschen, Boote, Karren oder Züge als Transportmittel zum Einsatz, sogar Hunde wurden mit Waren beladen. Neben den kleinen, aus drei bis zehn Personen bestehenden Gruppen, konnten sich auch ganze Kolonnen bilden. Eine der grössten je entdeckten Schmugglergruppen umfasste nicht weniger als 131 Personen und wurde 1934 zwischen Arogno und dem Val d’Intelvi von einer italienischen Grenzpatrouille erspäht.

Bild: Yannick Andrea

Das Schweizer Zollmuseum Mehr Informationen zum Schmuggel zwischen der Schweiz und Italien erfahren Sie im Schweizer Zollmuseum in Cantine di Gandria. Dort ist auch das Buch «Das Schweizer Zollmuseum» erhältlich, welches die Hintergründe des Schmuggels und die Geschichte des Museums aufzeigt.

Täglich geöffnet vom 25. März bis 21. Oktober 2018, von 13.00 bis 17.00 Uhr.

Eintritt: 5.– / 2.50 Franken (6 bis 16 Jahre), frei bis 6 Jahre

www.zollmuseum.admin.ch



Bild: La Domenica del Corriere, 21. Januar 1934

Der Schmuggel darf jedoch nicht lediglich als romantische Form des grenzüberschreitenden Warenverkehrs gewertet werden. Zwischen 1868 und 1894 wurde etwa ein Viertel bis zu einem Drittel der Tessiner Tabakproduktion durch Schmuggel über die Grenze abgesetzt.

Kleine Tabakverarbeitungsbetriebe in der Umgebung von Chiasso waren gänzlich von der Konjunktur des Schmuggels abhängig. Ihm muss regional eine nicht zu unterschätzende volkswirtschaftliche Relevanz zugestanden werden.

>>> Weitere historische Artikel auf: blog.nationalmuseum.ch

Geschichte – die Vergangenheit lebt! In diesen 7 Momenten stand die Welt vor dem Dritten Weltkrieg Der Mann, der mit Langbogen, Breitschwert und Dudelsack in den 2. Weltkrieg zog Wie es einem Haufen Dilettanten doch noch gelang, Franz Ferdinand zu töten Warum wir den 68ern unglaublich viel zu verdanken haben Darum sind weibliche Amokläufer so selten Codename «Sabina» – war sie die faulste Geheimagentin des Kalten Kriegs? Das tragische Ende einer Ikone: Vor 50 Jahren wurde Martin Luther King ermordet Zerbeisst den Leib Christi mit euren Zähnen! Als die Solothurner Gnädigen Herren in Klein Versailles wohnten Künstlerin koloriert Porträt eines Mädchens, das in Auschwitz umkam Wie Hannah Arendt die Welt vor der Banalität des Bösen retten wollte Dien Bien Phu – das Stalingrad der Franzosen in 5 Akten Als Thomas Edison einen Elefanten mit Wechselstrom hinrichten liess Die Sage vom Männlein, dessen Herz von Schlangen herausgerissen wurde Der erste Computer made in Switzerland brauchte viel Platz, hatte aber wenig Rechenpower Nimm diese Peitschenhiebe, du Wasser der Bitternis! Eispickel, Regenschirm und Polonium: 10 ungewöhnliche Geheimdienst-Attentate Das sind die wohl ältesten Tattoo-Bilder der Welt Auch ein königlicher Bauch riecht schlecht, wenn er platzt «Hitler-Glocke» mit umstrittener Inschrift darf in deutschem Kirchturm hängen bleiben James Randi – der Magier, der Zauberer entzaubert Archäologen finden antike Totenstadt in Ägypten Die irische Rebellin, die lieber stirbt, als auf die britische Krone zu schwören Als die Töne laufen lernten Die Tet-Offensive war ein militärisches Desaster – und ebnete den Weg zum Sieg In der Hölle von Stalingrad starb Hitlers Traum vom Endsieg Katharina die Grosse war so viel mehr als nur ihre vielen Liebhaber Gelobt sei, was geil macht: 36 aphrodisierende Substanzen im Bild Diese Basler Mumie ist ein Vorfahre von Boris Johnson und verwandt mit der Queen NATEL – vom Statussymbol zum Alltagsobjekt Alle Artikel anzeigen

5 Versuche, illegale Dinge im Flugzeug zu schmuggeln Video: watson/Lya Saxer

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo