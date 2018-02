Schweiz

Hund

Schäferhündin «Rapunzel» kann nach 400-Kilometer-Irrweg nach Hause



Bild: Schutz & Rettung

Schäferhündin «Rapunzel» kann nach 400-Kilometer-Irrweg nach Hause

Die Schäferhündin «Rapunzel» ist nach ihrem 400 Kilometer langen Irrweg wieder einigermassen fit: Das Tierspital der Universität Zürich hat das acht Jahre alte Tier am Samstag seinen Besitzern übergeben.

Die Besitzerfamilie zeigte sich überglücklich, dass sie ihren Hund wieder mit nach Hause nehmen kann. «Rapunzel» könne zwar nicht viel, sagte Jasmin Ehret-Väth. Sie folge aber auf die Befehle «Sitz!» und «Platz!» – und sie könne die Türe öffnen, wenn es ihr nicht mehr passe.

Das hat die deutsche Schäferhündin Mitte August des vergangenen Jahres getan; sie war bei einem Tierarzttermin in der Nähe von Frankfurt am Main ausgebüxt. «Beinahe hätte sie den Weg nach Hause gefunden», sagte die Besitzerin am Samstag im Tierspital. «Doch die Kurve, die sie nahm, war etwas zu gross.»

In der Folge irrte «Rapunzel» monatelang umher und legte dabei mehr als 400 Kilometer zurück. Vor zwei Wochen wurde die Hündin dann mitten in der Nacht verletzt und reglos von einem Team von Schutz & Rettung Zürich auf der Autobahn A1 zwischen Winterthur und Zürich aufgefunden.

Im Tierspital in Zürich wurde die ausgemergelte «Rapunzel» wegen verschiedenen Brüchen und inneren Blutungen mehrmals operiert und wieder aufgepäppelt. Anfänglich sei es nicht sicher gewesen, ob sie es schaffen werde, sagte Oberarzt Philipp Schmierer.

Hund Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Doch nach zwei Tagen habe sich der Zustand stabilisiert, und «Rapunzel» habe sich zusehends erholt. Inzwischen esse sie auch wieder selber, sagte Schmierer. «Wir sind froh, sie nun zur weiteren Erholung in die Obhut ihrer Besitzer übergeben zu können.»

Die mehr als 400 Kilometer nach Hause wird «Rapunzel» nun schneller und bequemer zurücklegen, als dies bei ihrer beschwerlichen, einsamen Reise in die Schweiz der Fall war: Jasmin Ehret-Väth, ihr Mann Andreas und die beiden Kinder Julia und Marie fahren mit ihr über das Wochenende in zwei Etappen nach Hause. Sie werden ihre Hündin nun einfach ständig «streicheln und füttern», sagte das Frauchen, als sie auf ihre weiteren Pläne angesprochen wurde. (sda)

«Menschen stinken und sind fixiert auf Kacke! Woof!» Video: watson/Genna, Emily Engkent

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare