Schweiz

Sünnele und grillieren, bis Insta glüht! So schön war das erste Frühlingsweekend



So sah das Frühlingsweekend in Spiez aus.

Sünnele und grillieren, bis Insta glüht! So schön war das erste Frühlingsweekend

Wie lange haben wir nur darauf gewartet! Bei

22 Grad☀☀☀

und Sonnenschein strömte am vergangenen Weekend die ganze Schweiz nach draussen. Kein Wunder, wimmelt es auf Insta nur so von frühlingshaften Bildern.

Der erste Aareschwumm Ein Beitrag geteilt von Wittwer Dimitri (@trov_the_snake_widow) am Apr 8, 2018 um 10:47 PDT

Ganz Wagemutige stürzten sich in die eiskalten Gewässer. So nahm dieser junge Man ein Bad in der nur 9,3 Grad kalten Aare. Brrrrr!

Das erste BBQ Ein Beitrag geteilt von Roman Tobler (@tobleroooone) am Apr 8, 2018 um 10:17 PDT

Ob auf dem Gasgrill oder an der Feuerstelle: Grill-Fans zelebrierten ihre Künste ebenfalls landauf, landab. «Ich habe gleich einen Grill-Hattrick hingelegt», so der Moderator eines Berner Radiosenders.

Ein Beitrag geteilt von Claudia Sidler (@clau_dia_si) am Apr 7, 2018 um 11:49 PDT

Ein Beitrag geteilt von Belinda Capobianco, St.Gallen (@beberella) am Apr 6, 2018 um 8:59 PDT

Das erste Openair Ein Beitrag geteilt von Grindelwald Tourism (@grindelwald_eiger) am Apr 8, 2018 um 11:00 PDT

Am Wochenende startet auch schon die Openair-Saison. So pilgerten tausende Musikfans an das Snowpenair auf der Kleinen Scheidegg am Fusse der Eigernordwand.

Ein Beitrag geteilt von Michelle in Switzerland (@michelleahunziker) am Apr 8, 2018 um 10:36 PDT

Und jetzt du …

… wie sah dein Wochenende aus? Poste deine Bilder in die Kommentarspalte!

(amü)

Frühlingsblumen spriessen aus dem Boden Video: srf/SDA SRF

Im Rausch des Frühlings

