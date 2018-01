Schweiz

Jetzt ist es fix: Alain Berset wird sich in Davos mit Donald Trump treffen



Jetzt ist es fix: Alain Berset wird sich in Davos mit Donald Trump treffen

Bundespräsident Alain Berset wird sich nächste Woche am Word Economic Forum (WEF) in Davos mit US-Präsident Donald Trump treffen. Dies teilte der Bundesratssprecher am Donnerstag mit. Die Modalitäten des Treffens sind aber noch unklar.

Zudem würde noch über weitere Treffen, beispielsweise mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker oder der britischen Premierministerin Theresa May diskutiert. Vereinbart wurde derweil ein Treffen mit dem indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi.

Mit ihm wird sich Berset vor Beginn des WEF, am Montag, zusammen mit Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann über das zu verhandelnde bilaterale Investitionsschutzabkommen zwischen der Schweiz und Indien unterhalten. Zur Sprache kommen soll auch das angestrebte Freihandelsabkommen zwischen Indien und der Europäischen Freihandelsassoziation (Efta), zu welcher die Schweiz gehört.

Zudem wird der Bundespräsident die Regierungschefs von Belgien, Charles Michel, von Israel, Benjamin Netanjahu und vom Libanon, Saad Al Hariri, treffen. Vereinbart wurden ausserdem zahlreiche bilaterale Treffen, unter anderem mit dem argentinischen Präsidenten Mauricio Macri, mit dem Präsidenten Zimbabwes, Emmerson Mnangagwa, dem ruandischen Präsidenten Paul Kagame und dem Präsidenten Aserbaidschans, Ilham Alijew.

Bundespräsident Berset wird das WEF am Dienstag mit WEF-Gründer Klaus Schwab eröffnen. (cma/sda)

