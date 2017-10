Schweiz

International

Die Schweiz als Vermittlerin zwischen Saudi-Arabien und Ian



Schweiz vermittelt zwischen Saudi-Arabien und Iran

Bild: shutterstock

Die Schweiz vertritt künftig die iranischen Interessen in Saudi-Arabien und die saudischen im Iran. Der Bundesrat hat am Mittwoch grünes Licht zur Übernahme der Schutzmachtmandate gegeben. Die Schweizer Botschafter in Riad und Teheran unterzeichneten noch am selben Tag die Verträge.

Nach Abbruch der Beziehungen zwischen Iran und Saudi-Arabien Anfang Januar 2016 hatte die Schweiz mit beiden Staaten vereinbart, dass sie im Rahmen ihrer traditionellen Politik der Guten Dienste gegenseitige Schutzmachtmandate übernehmen werde.

Kurz darauf lancierte Bundesrat Didier Burkhalter in Gesprächen mit den Aussenministern beider Länder die Verhandlungen über die Modalitäten. Nun sind die Verträge unterzeichnet worden. Die Interessenvertretung betrifft konsularische Dienste in Iran und in Saudi-Arabien, wie das Aussendepartement (EDA) mitteilte.

Die Schweiz habe eine lange Tradition der Wahrung fremder Interessen, schreibt das EDA. Bei Abbruch von zwischenstaatlichen Beziehungen übernehme sie einen Teil der konsularischen oder diplomatischen Aufgaben, falls dies von den betroffenen Staaten gewünscht werde. (sda)

Krise zwischen Saudi-Arabien und Iran Saudi-Arabien will Bodentruppen in Syrien Iran-Abkommen verzögert den Bau einer Bombe um bis zu 15 Jahre Konflikt zwischen Iran und Saudi-Arabien: Es geht um viel, viel mehr Saudi-Arabien richtet schiitischen Geistlichen hin und schmeisst Irans Diplomaten raus. Was bedeutet das alles? Saudi-Arabien bricht diplomatische Beziehungen zu Iran ab 6 Fragen und Antworten zur Massenhinrichtung in Saudi-Arabien Zoff um Hinrichtung weitet sich aus: Auch Bahrain kappt diplomatische Beziehungen zum Iran Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo