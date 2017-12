Schweiz

International

Das war 2017 – weisst du noch, was dieses Jahr geschehen ist?



Das war 2017 – weisst du noch, was dieses Jahr geschehen ist? Bild: Shutterstock/watson

Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende zu. Zeit für einen kleinen Rückblick: Erinnerst du dich an die News, die in den letzten zwölf Monaten die Schlagzeilen beherrschten? In diesem Quiz fühlen wir dir newsmässig auf den Zahn!

1. Chronologisch korrekt beginnen wir das Quiz zum Jahresrückblick im Januar. Welches ausländische Staatsoberhaupt begrüsst Bundespräsidentin Leuthard am 15. Januar zu einem Staatsbesuch in der Schweiz? POOL KEYSTONE EPA/EPA Elisabeth II., Königin des Vereinigten Königreichs von Grossbritannien und Nordirland AP/Xinhua Xi Jinping, Präsident der Volksrepublik China EPA/INDIAN PRESIDENT HOUSE Ram Nath Kovind, Staatspräsident von Indien AP/AP John Magufuli, Präsident von Tansania 2. Am 20. Januar hält der neue US-Präsident seine offensive Antrittsrede, die weltweit für Furore sorgt. Welchen der folgenden Sätze verwendet Donald Trump darin? AP/AP «Das Einzige, was wir zu fürchten haben, ist unsere eigene Furcht.» «Glaube niemals an fremde Hilfe, niemals an Hilfe, die ausserhalb unserer eigenen Nation, unseres eigenen Volkes liegt.» «Es geht jetzt darum, die Nation mit eiserner Kraft von jenen Elementen zu reinigen, die unsere Ehre besudeln.» «Der 20. Januar 2017 wird als der Tag in der Erinnerung bleiben, an dem das Volk wieder zu den Herrschern dieser Nation wurde.» 3. Welches Team gewinnt am 6. Februar die Super Bowl? AP/AP EPA/EPA Atlanta Falcons EPA/EPA Washington Redskins EPA/EPA New England Patriots AP/FR155603 AP Green Bay Packers 4. Am 13. Februar bringen zwei Frauen auf dem Flughafen von Kuala Lumpur einen Mann mit Nervengift um. Wer ist das prominente Opfer? AP/AP AP JoongAng Sunday Kim Jong Nam, Halbbruder des nordkoreanischen Diktators Kim Jong Un AP Boris Nemzow, russischer Oppositioneller und Gegenspieler Putins EPA/EPA Emmerson Mnangagwa, einstiger Vertrauter des simbabwischen Präsidenten Robert Mugabe thebaghdadpost.com Maher Assad, Bruder des syrischen Präsidenten Baschar Assad 5. Beim Börsengang einer Social-Media-Plattform am 2. März steigt der Aktienkurs um fast 50 Prozent. Um welches Unternehmen handelt es sich? AP/AP EPA/EPA Skype EPA/EPA Snapchat AP/AP Telegram EPA/EPA Threema 6. Am 19. März wählt das Stimmvolk in einem Schweizer Kanton einen SVP-Regierungsrat nach nur einer Amtszeit ab. Wer ist es? BIST Alex Spichale Alex Hürzeler (AG) KEYSTONE Oskar Freysinger (VS) KEYSTONE Peter Spuhler (TG) KEYSTONE Daniel Bühlmann (LU) 7. In einem Buch wirft ein ehemaliger Schüler dem bekannten Reformpädagogen Jürg Jegge (Bild) im April vor, ihn jahrelang sexuell missbraucht zu haben. Wie lautet der Titel des Buches? KEYSTONE «Dummheit ist lernbar» «Angst macht krumm» «Jürg Jegges dunkle Seite» «Missbrauch in der Therapie – Jürg Jegges dunkles Geheimnis» 8. Unmittelbar vor einem Champions-League-Spiel wird die Mannschaft von Borussia Dortmund am 11. April Opfer eines Bombenanschlags. Was ist das Motiv des Täters? AP/AP Er will das Champions-League-Spiel gegen AS Monaco verhindern. Er spekuliert auf den Fall der BVB-Aktie. Er will dafür sorgen, dass die UEFA den BVB mit einem 0:3-Resultat bestraft. Der Täter ist geistig verwirrt; ein Motiv ist nicht erkennbar. 9. Emmanuel Macron gewinnt die Präsidentschaftswahlen in Frankreich am 7. Mai mit 66,1 Prozent der Stimmen. Gegen wen hat sich der sozialliberale Kandidat in der Stichwahl durchgesetzt? EPA EPA/AP François Filllon EPA/EPA Marine Le Pen EPA/ANA-MPA Jean-Luc Mélenchon EPA/EPA Benoît Hamon 10. Ein Computervirus verschlüsselt am 13. Mai auf hunderttausenden von Computern weltweit die Daten. Der Schaden beträgt mehrere Millionen. Wie heisst das Virus? AP/Yonhap TotalRecall Wonderwall BullyPC WannaCry 11. US-Präsident Trump kündigt am 1. Juni den Austritt der USA aus einem wichtigen internationalen Abkommen an und erntet deshalb weltweite Empörung. Um welches Abkommen geht es? AP/AP Das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (Nafta) Das Pariser Klimaschutzabkommen Das Transpazifische Handelsabkommen (TPP) Das Kyoto-Protokoll über Klimaänderungen 12. Im Finale der Champions League verteidigt der spanische Rekordmeister Real Madrid am 3. Juni den Titel. Wo findet das Spiel statt? AP/AP AP/AP In Turin EPA/EPA In Cardiff EPA/EFE FILE In Madrid EPA In Amsterdam 13. Am Rand des G20-Gipfels kommt es in Hamburg vom 6. bis 8. Juli zu schweren Ausschreitungen. Welches Viertel der Hansestadt ist besonders betroffen? EPA/EPA Blankenese Eppendorf Rotherbaum Schanzenviertel 14. Roger Federer gewinnt am 16. Juli das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon. Zum wievielten Mal? KEYSTONE Zum 6. Mal Zum 7. Mal Zum 8. Mal Zum 9. Mal 15. Am 7. August wird bekannt, dass auf einem Bauernhof im thurgauischen Hefenhofen mehrere Pferde verendet sind. Auf dem Hof werden zudem zahlreiche völlig abgemagerte Tiere gefunden. Was geschieht mit den Pferden? EPA/KEYSTONE Sie werden zwangsversteigert. Sie müssen notgeschlachtet werden. Sie werden nach Ungarn verkauft. Sie kommen in ein Pferdeheim in den Freibergen. 16. Eine enorme Schlammlawine wälzt sich am 24. August über das Dorf Bondo und überdeckt Teile des Dorfes und der Strasse meterhoch. Wo liegt Bondo? KEYSTONE KEYSTONE Im Engadin KEYSTONE Im Prättigau KEYSTONE/TI-PRESS Im Misox KEYSTONE Im Bergell 17. Die vereinigte Bundesversammlung wählt am 20. September Ignazio Cassis (FDP, TI) als Nachfolger von Didier Burkhalter in den Bundesrat. Welches Departement übernimmt der neue Bundesrat? KEYSTONE Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) Das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) 18. Die Reform der Altersvorsorge wird in der Volksabstimmung vom 24. September mit 52,7 Prozent Nein abgelehnt. Welche andere Vorlage wird ebenfalls bachab geschickt? KEYSTONE Bundesbeschluss über die Ernährungssicherheit Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer Unternehmenssteuerreformgesetz III Energiegesetz (EnG) 19. Der amerikanische Filmproduzent Harvey Weinstein wird am 5. Oktober beschuldigt, mehrere Frauen, darunter auch prominente Schauspielerinnen, vergewaltigt oder sexuell belästigt zu haben. Bald folgen Vorwürfe an weitere Grössen aus Showbiz und Politik. Welcher dieser Prominenten ist bisher NICHT beschuldigt worden? Jordan Strauss/Invision/AP/Invision Evan Agostini/Invision/AP/Invision Dustin Hoffman Chris Pizzello/Invision/AP/Invision Kevin Spacey Evan Agostini/Invision/AP/Invision Louis C. K. Chris Pizzello/Invision/AP/Invision Brad Pitt 20. Am 27. Oktober landet in Berlin-Tegel der letzte Linienflug der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin (Bild). Wie lange existierte die Airline, die zuletzt die zweitgrösste Deutschlands war? DPA dpa 22 Jahre 27 Jahre 34 Jahre 39 Jahre 21. Am 21. November tritt Diktator Robert Mugabe nach einem Militärputsch als Präsident von Simbabwe zurück. Wann hatte Mugabe die Macht in dem afrikanischen Staat übernommen? EPA/ZIMBABWEAN GOVERNMENT 1975 1980 1986 1991 22. Am 29. November begeht der kroatische Kriegsverbrecher Slobodan Praljak vor Gericht in Den Haag Selbstmord, indem er kurz nach der Urteilsverkündung Gift trinkt. Welches Gericht hat Praljak verurteilt? AP/ICTY Wikipedia Der Internationale Gerichtshof (IGH) Wikipedia Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) Wikimedia/Julian Nitzsche Der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) Wikimedia/CherryX Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) 23. Am 6. Dezember erkennen die USA unter Präsident Donald Trump als erster ausländischer Staat Jerusalem als ungeteilte Hauptstadt Israels diplomatisch an. Die Botschaft der Vereinigten Staaten in Tel Aviv soll in den kommenden Jahren von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt werden. Welcher Status war für die Stadt im Teilungsplan der UNO von 1947 vorgesehen? AP Jerusalem sollte die Hauptstadt des zu schaffenden arabischen Staats werden. Jerusalem sollte die Hauptstadt des zu schaffenden jüdischen Staats werden. Jerusalem sollte geteilt werden; die beiden Teile sollten jeweils Hauptstadt der jeweiligen zu schaffenden Staaten werden. Jerusalem sollte als Corpus separatum unter internationale Kontrolle gestellt werden. 24. Am 20. Dezember stimmen 27 EU-Staaten dem Vorschlag der EU-Kommission zu, die Äquivalenzanerkennung für die Schweizer Börsenregulierung auf ein Jahr zu befristen. Nur ein EU-Staat enthält sicher Stimme. Welcher? EPA/KEYSTONE pixabay Polen Shutterstock Ungarn Shutterstock Luxemburg EPA/EPA Grossbritannien

Jahresrückblick - Best Of «Wein doch!» 1m 49s Jahresrückblick - Best Of «Wein doch!» Video: watson/Emily Engkent

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare