Trump in der Schweiz – wir dürfen uns über diese 11 Tweets freuen



Bild: AP/AP

Trump in der Schweiz – diese 11 Tweets wird der Präsident ins Netz stellen

Genau so wird es sein. Und wer was anderes behauptet, ist Fake News.

* Eine Übersetzung der Tweets findest du unten am Artikel.

*Die ungefähre Übersetzung:

So, und jetzt für alle, die sich dem angelsächsischen Kulturimperialismus widersetzen:

1. Trump schlägt Tiger Woods im Golfen – und das beim ersten Versuch. Danach macht er sich auf den Weg nach Davos. Er freue sich auf Schweden, so der US-Präsident.

2. Trump landet in Zürich. Der Empfang sei gewaltig, das Publikum bei Bill Clinton sei viel kleiner gewesen, so der US-Amerikaner.

3. Das Tempolimit auf Schweizer Autobahnen beeindruckt Trump. 120 Meilen pro Stunde und alles funktioniere grossartig, meint er. Das brauche die USA auch!

4. Kaum in Davos angekommen spielt Trump eine Runde Eishockey im Davoser Eispalast. Ein Typ sei so begeistert gewesen, dass er ihm eine Trophäe überreicht habe.

5. Keine Übersetzung möglich.

6. Das Essen in Davos sei schrecklich. Deshalb habe er den Vizepräsidenten in den McDonald's geschickt, um einen McRaclette zu holen, so Trump. Dieser schmecke vorzüglich.

7. Heute sei er auf einem Davoser Schlitten unterwegs gewesen, so Trump. Die lokale Bevölkerung habe noch nie jemand so schnell Schlitten-Fahren gesehen.

8. Davos soll wieder grossartig werden, meint Trump.

9. Er habe sich mit Alain Berset getroffen, schreibt der US-Präsident. Dieser habe ihm erzählt, dass es in seinem Land vier offizielle Landessprachen gäbe. Schweden sei wirklich ein tolles Land.

10. Trump trifft sich zum Skirennen mit dem Davoser Ambrosi Hoffmann – und gewinnt hochüberlegen. Im ersten Versuch natürlich.

11. Die lokalen Medien würden berichten, dass er sich in der Schweiz und gar nicht in Schweden befinde. Das sei doch sehr unehrlich, so der US-Präsident. Er sei jedenfalls froh, dass er heute wieder nachhause könne.

