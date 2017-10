Flumser Gemeindepräsident über die Abklärungen der Behörden: «Das war ein Fehlentscheid»

Fussballstadion zu gefährlich für Kinder? Mamis und Papis, wir müssen reden!

Samstagabend, Primetime, Kampf um den Anschluss an die Spitze: Die Vorfreude auf das Zürcher Derby war bei vielen Fans so gross wie lange nicht mehr. Das gilt jedoch nicht für die besorgten Eltern, welche ihre Kinder nicht in den Letzigrund lassen wollen.

Sportplatz Höngg in Zürich. 120 fussballbegeisterte Kinder gehen vergangene Woche ihrem grössten Hobby nach. Beim «Kids Camp» des Grasshopper Club Zürich in Höngg jagen Mädchen und Jungs im Alter zwischen fünf und 14 Jahren fünf Tage lang dem Ball nach, um eines Tages vielleicht ihren Traum als Fussballprofi zu erfüllen; ich bin einer ihrer Trainer. Natürlich sind auch die zukünftigen Kicker nervös und voller Vorfreude auf das kommende Derby am Wochenende – würde man meinen.

«Ich darf nicht ins …