Zürcher Justiz schafft Trickbetrüger zu früh aus – aus Versehen!

Feministin Julia Onken: «Speckröllchen auf Instagram zu zeigen, hat etwas Entwürdigendes»

Schon ihr halbes Leben kämpft Julia Onken für die Rechte der Frau. Den modernen Pop-Feministinnen und halbnackten Juso-Frauen kann sie allerdings wenig abgewinnen, wie sie im Interview sagt.

Frau Onken, in der «Basler Zeitung» kritisierten Sie diese Woche den modernen «Jekami»-Feminismus. Warum sollen sich nicht alle am Kampf um Frauenrechte beteiligen dürfen?Julia Onken: Natürlich will ich, dass die feministische Bewegung möglichst viel Support erfährt. Nur gibt es gewisse Formen von Engagement, die der Sache nicht dienen. Wenn Milo Moiré nackt in Basel herumspaziert oder Juso-Frauen oben ohne mit brennenden BHs posieren, hat das mit Feminismus wenig zu tun.

Was soll unfeministisch …