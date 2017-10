Schweiz

Krankenkasse

Wenn gesundes Essen krank macht – Charlotte leidet an Orthorexie



Wenn gesundes Essen krank macht – Charlotte leidet an Orthorexie Bild:

Alle wollen gesund essen. Mehr Vitamine, weniger Fett, #cleanfood. Das wird für immer mehr Menschen zum Zwang, so auch für die Genferin Charlotte Teuscher. Orthorexie – bis man vor lauter Gesundheit krank wird.

Chia-Samen, Acai-Beeren, Reis oder Quinoa – auf Charlotte’s Speiseplan kommt nur, was gesund ist. Alles vermeintlich Ungesunde wie Fett, Fleisch, Zucker, Alkohol oder Kaffee ist verdammt. Bedacht kocht sich die 21-jährige KV-Lehrtochter aus dem Kanton Genf ihre Menüs vor, geht ins Fitness und lehnt Treffen unter der Woche stets ab, damit sie genug Schlaf kriegt. Auch das Meditieren gehört für sie zum Alltag. Für ihren Lifestyle wird sie rege gelobt. «Bravo, wie gesund du lebst», sagen ihr die Leute, «Ich bewundere dich», schreiben sie auf den sozialen Medien.

«Foodblogger sind meine Bibel!»

Charlotte entspricht dem heutigen Ideal: Gesund essen, gesund leben, so will es der aktuelle Körperkult. Was nur wenige wissen: Charlotte ist krank. Die gesunde Ernährung wurde für sie zum Zwang.

bild: charlotte Teuscher

Essen als Religion

Stundenlang bereitet sie sonntags ihre Lunchboxen für die Woche vor, sorgfältig achtet sie darauf, dabei kein Salz oder Öl zu verwenden In die Pfanne kommt hauptsächlich Gemüse oder Reis, als Beilage tun es Nüsse und Früchte. Charlottes Ernährung ist zudem ausschliesslich vegan. Die Inspiration für ihre gesunden Speisen holt sie sich auf Instagram, mit Hashtags wie eatclean, plantbased oder acaibowl finden sich Millionen Bilder und Rezepte. Auf YouTube schaut sie stundenlang Videos von Foodbloggern an, schreibt auf, welche Nahrungsmittel sie angeblich zu sich nehmen soll, um ihr Krebsrisiko zu vermindern oder um schönere Haare zu kriegen. Charlotte: «Foodblogger sind meine Bibel!»

«Überall sagt man uns, dass wir uns gesund ernähren müssen. Sonst werden wir krank.»

bild: charlotte teuscher

Dass Charlotte krank ist, sieht man ihr nicht an. In ihrer Jugend litt sie an Magersucht, nun aber ist sie normalgewichtig. Für einen Laien ist es schwierig, ihre Essenstörung, die man Orthorexie nennt, zu erkennen: Sie hat panische Angst davor, krank zu werden, sollte sie sich nicht gesund genug ernähren. Charlotte: «Das erzählt man uns ja überall! In der Werbung, aber auch in der Gesellschaft selbst. »Wichtig ist ihr auch der ästhetische Aspekt: Wegen der falschen Ernährung könne man Pickel oder stumpfe Haare bekommen oder schneller altern.

Hat Charlotte mal kein von ihr selbst vorbereitetes Menü oder Rohkost dabei, hungert sie lieber als etwas anderes zu sich zu nehmen. In einem Restaurant kriegte sie schon lange keinen Bissen mehr runter. Zu schwierig sei es für sie, jemand anderem die Kontrolle über ihre Ernährung zu überlassen. Ihre Gedanken kreisen den ganzen Tag um einen gesunden Speiseplan und auch ihre Freizeit ist dem Wahn gewidmet, der sie so von ihrem Umfeld isolierte.

«Schuld daran ist die übertriebene Prävention, die in Bezug auf eine gesunde Ernährung betrieben wird.»

Eines Tages wurde Charlotte alles zu viel. Sie entschied sich, Hilfe zu suchen. Seither besucht sie regelmässig das Centre de Consultations Nutrition et Psychotherapie (zu Deutsch: Institut für Ernährung und Psychotherapie) in Genf. Behandelnder Arzt und Experte auf dem Gebiet ist Alain Perroud. Perroud: «Es gibt zwar keine genauen Zahlen, aber zu uns kommen immer mehr Patienten, die an Orthorexie leiden», sagt dieser. Er ist überzeugt, dass es bei dieser Essstörung in der Gesellschaft eine hohe Dunkelziffer gibt. «Schuld daran ist besonders die übertriebene Prävention, die in Bezug auf eine gesunde Ernährung betrieben wird.» Diese würde, so der Arzt, wohl nur in geringem Masse gegen Übergewicht helfen, hingegen Essstörungen fördern. «Eine Rolle haben ausserdem wohl auch die Lebensmittelskandale gespielt, die in den vergangenen Jahren in den Medien prominent thematisiert wurden.»

In der Schweiz ist Orthorexie noch weitgehend unbekannt. Doch klar ist, es achten auffällig viele Menschen extrem darauf, was sie essen. Das Bundesamt für Gesundheit hat bereits 2010 eine repräsentative Umfrage zur Häufigkeit von Essstörungen durchgeführt. Fast jede dritte befragte Person gab damals an, sich übermässig mit gesundheitsfördernder Ernährung zu beschäftigen, gesunde Nahrungsmittel zu wählen, ungesunde zu vermeiden und strikte Ernährungsregeln zu befolgen.

Wie gesund ist zu gesund?

Aber was ist noch gesund, was krankhaft? Die Differenzierung fällt nicht immer leicht. Perroud: «Man spricht von Orthorexie, wenn die Patienten stark unter dem Druck gesund zu essen leiden. Sie investieren enorm viel Zeit in ihre Ernährung, sei es zum überlegen, vorbereiten oder essen.» Die Definition dessen, was «gesund» ist, werde bei der Orthorexie von den Betroffenen zudem immer enger gefasst und könne schliesslich extreme Formen annehmen.

Der zweite Faktor, so Perroud, sei gegeben, wenn der Patient sich für sein Verhalten schämt, der dritte, wenn Mangelerscheinungen auftreten. An Orthorexie zu sterben, sei selten. Doch die Auswirkungen auf den Körper, die die stark eingeschränkte Ernährung haben kann, sind doch besorgniserregend: Mangel an Vitamin B12, Omega 3, essentiellen Aminosäuren und weiteres.

bild: CHARLOTTE TEUSCHER

Ängstliche und disziplinierte Patienten

Im Gegensatz zu anderen Essstörungen sei etwa die Hälfte seiner Patienten männlich, so Perroud und «mehrheitlich sehr ängstlich und angespannt mit einem grosses Gefühl der Eigenverantwortung.» Eine interne Auswertung des Genfer Zentrums zeigt weiter, dass die betroffenen Patienten mit einem Durchschnittsalter von 32 eher jung sind.

«Fakt ist, viele Leute achten bei ihrer Ernährung auf nichts besonderes und bleiben gesund.»

Therapiert werden die Patienten auf drei verschiedenen Ebenen. «Einerseits versuchen wir, den übertriebenen Angst-Gedanken entgegenzuwirken.» Sein Credo: «Fakt ist, viele Leute achten bei ihrer Ernährung auf nichts besonderes und bleiben gesund.» Weiter gehe es darum, dem Patienten zu helfen, die Verantwortung in Bezug auf jeden Aspekt eines Nahrungsmittel loszulassen. Schlussendlich soll sich der Patient in enger Zusammenarbeit mit einem Ernährungsberater wieder an die vermeintlich verbotenen Nahrungsmittel herantasten.

bild: charlotte teuscher

Das probiert Charlotte jetzt. Denn ausgewogen ist ihre Ernährung nicht. «Ich esse oft dasselbe. Bei vielem bin ich mir halt nicht sicher, ob das wirklich gesund ist – dann lass ich es.» Auch Pasta oder Brot sind ihr zuwider, da es sich um verarbeitete Produkte handelt. Greift sie trotzdem mal zu einem Stück Brot, weil es mit ihrer Therapeutin so abgemacht ist, endet das oft in einer Fressattacke. «Danach fühle ich mich dreckig und will nur noch, dass das alles aus meinem Körper verschwindet.»

«Ein soziales Leben habe ich nicht mehr wirklich.»

Glücklich ist sie durch das restriktive Essen nicht geworden. Jede Speise von A bis Z selbst zuzubereiten, nimmt Zeit in Anspruch. Und das Essen ist für sie auch nicht mehr ein Genuss, sondern nur noch Zwang. «Ich denke ständig daran und widme meine ganze Zeit der Ernährung – ein soziales Leben habe ich nicht mehr wirklich.»

bild: charlotte teuscher

«Vor ein paar Jahren waren wir voll im Fitness-Wahn, jetzt muss alles gesund sein.»

Sie prangert die Gesellschaft und die Wirtschaft an: «Für die Nahrungsmittel-Unternehmen ist der Food-Wahn natürlich zu einem riesigen Geschäft geworden. Vor ein paar Jahren waren wir voll im Fitness-Wahn, jetzt muss alles gesund sein.» Schwierig sei dies besonders auch, weil ihr «healthy» Lifestyle so oft auf positives Feedback stosse. «Die Leute wissen noch zu wenig über die Krankheit, dass ich leide, sehen sie nicht.»

Offiziell keine Essstörung Der Fachbegriff «Orthorexie» oder «Orthorexia nervosa» (vom griechischen «orthos» = richtig und «orexis» = Appetit) bezieht sich auf das pathologische Bemühen, bei der Nahrungsaufnahme alles «richtig» zu machen. Das Wort Orthorexie wurde bereits im Jahr 1997 von dem amerikanischen Mediziner Steven Bratman geprägt. Die Definition dessen, was «gesund» ist, wird bei der Orthorexie von den Betroffenen immer enger gefasst und kann schliesslich extreme Formen annehmen. Bis heute ist Orthorexie – im Gegensatz zu Anorexie oder Bulimie – nicht in den gängigen Klassifikationssystemen enthalten. Sie gehört also offiziell nicht zu den Essstörungen, obwohl Betroffene ein krankhaftes Essverhalten zeigen. Dazu fehlen bisher noch zuverlässige Messinstrumente für eine valide Schätzung ihrer Häufigkeit.

«Superfood» – sinnlos teure Importprodukte im Trend 1m 4s «Superfood» - sinnlos teure Importprodukte im Trend Video: srf

22 mexikanische Gerichte to #MakeMexicoGreatAgain

Für Foodies: Räkelnde Russinnen mit Kentucky Fried Chicken sind ein Trend. Oder vielleicht: Kunst Portugal – Schweiz? Tja, da hat Portugal eigentlich schon gewonnen – zumindest kulinarisch Wie schlimm (oder gut!) ist dein Food-Geschmack? Könner in der Küche? Schau erst mal, wie viele dieser Gerichte du im Griff hast! Weisst du aus welchem Land diese Weltmarken ursprünglich sind? Wichtig: Eine Rangliste der 18 besten Drunk Foods aus aller Welt 🍺🍕🍻🍔🍺 Das sind sie: Baronis Basic-Tipps für einen besseren Pasta-Alltag In Europa unterwegs? Ich hätte da ein paar Restaurant-Tipps. 15 an der Zahl. «Halts Maul, du Pimmel!» – Der Feed «Italians Mad At Food» ist schlichtweg grossartig! «You Did Not Eat That»: Hier wird die Heuchelei von Foodbloggern entlarvt Hol dir den Food-Push aufs Handy! Mmmh, jaaaaa, du willst ihn! Eine deftige Ladung Foodporn (weil du's doch auch willst): Streetfood aus aller Welt! Das isst Team watson zum Zmittag – und du so? Wer bei diesem Pasta-Quiz weniger als 8 Punkte hat, muss Büchsen-Ravioli essen Egal, wie oft ihr mich fragt: Ich mag keine verdammten Insekten essen Heikler Esser? Innereien? Rosenkohl? Bei diesen 39 Fragen musst du Farbe bekennen Hipster-Espresso für 5 Stutz, der erst noch gruusig ist? Du kannst mich mal! Es lebe der kulinarische Kantönligeist! Die besten Spezialitäten aus jedem Kanton Wir haben das BESTE. GUETZLI. EVER. ermittelt. Es war harte Arbeit Bist du Gourmet und Kenner? Wie viele dieser 100 Gerichte hast du schon mal gegessen? PETA fragt: «Warum muss man Speck essen?» – WOW, geht dieser Schuss nach hinten los … Die 10 eisernen Gebote des italienischen Essens Hier ein paar Sachen, die weniger Kalorien haben als das neuste Starbucks-Getränk (Whisky etwa, haha) Wenn gesundes Essen krank macht – Charlotte leidet an Orthorexie Superfood ist gar nicht so super wie ihr alle tut Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo