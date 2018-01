Schweiz

Das Militär und Social Media: So inszenieren sich die Armeen auf Instagram & Co.



So zeigt sich das Militär online montage: watson

Die Israelis kriegen vegane Kampfstiefel und die Deutschen verlosen Smartphones. Die Schweiz zeigt sich pittoresk und sogar Influencer lichten sich in Camouflage ab. Das Militär ist in den Social Media angekommen und seine Strategien sind moralisch fragwürdig.

Keine Bild- und Tonaufnahmen, ausser ihr Kommandant gibt ihnen eine ausdrückliche Erlaubnis dafür.

So steht's auf dem Marschbefehl der Schweizer Armee. Und so ertönt es auch mantraartig aus den Mündern aller Zugführer, die ihre frischen Rekruten in die Disziplinspielereien der Schweizer Armee ein schreien führen.

Ein misslungener Befehl, schaut man sich den Hashtag #schweizerarmee auf Instagram an. Da rollen die geschwollenen Brüste frisch beförderter Unteroffiziere gemischt mit gelangweilten WK-Soldaten beim Palett-Rolli-Rennen über den Handyscreen.

screenshot: watson

Die Digital Natives sind mittlerweile im RS-Alter und das Militär merkt zunehmend, dass Instagram und Facebook längst zur neuen Feldpost mutiert ist. Unumgänglich. Keine tief drohende Bärenstimme – egal wie dick die Striche auf der Mütze sind – hält die Daumen der jüngsten Armee-Generation vom Upload-Button fern. Nicht selten muss am Schluss die Militärjustiz intervenieren.

In den vergangenen zwei Jahren etwa wegen Hitlergrüssen, selbstzelebrierendem Automobil-Vandalismus, zivilen Mordszenarien im Schiessstand oder einer Badeaktion im Spaghetti-Kochtopf. Alles festgehalten auf Bewegtbild und quittiert mit einem Haufen Views auf Facebook und YouTube.

Swiss Army Compilation Video: YouTube/Dulcet Bomb

Vor einem Jahr hat sich die Chefetage unserer Landesverteidigung vorgenommen, all dem entgegenzuwirken. Und zwar mit einem eigenen Instagram-Account. Man wolle das digitale Feld nicht wortlos den Quatschmachern aus den camouflagierten Spassvideos überlassen, hiess es in einer Medienmitteilung. Vielmehr wolle man Jugendlichen ab 14 Jahren vermitteln, was Sicherheit für ein Land bedeute.

Höchste Zeit, um mal abzuchecken, wie sich dieses Schlachtfeld der militärischen Instagram-Posts denn mittlerweile verändert hat …

Ein Beitrag geteilt von Schweizer Armee #armeech (@armee.ch) am Jul 11, 2017 um 12:58 PDT

Was man auf dem offiziellen Account der Armee derweil so sieht? Panzer.

Ein Beitrag geteilt von Schweizer Armee #armeech (@armee.ch) am Jun 26, 2017 um 1:41 PDT

Und noch ein Panzer.

Ein Beitrag geteilt von Schweizer Armee #armeech (@armee.ch) am Mär 22, 2017 um 8:40 PDT

Viele Panzer (oder sowas Ähnliches) auf einem Glied.

Ein Beitrag geteilt von Schweizer Armee #armeech (@armee.ch) am Nov 1, 2016 um 7:15 PDT

Und noch ein Panzer, der ein bisschen klobig und komisch aussieht. Der von den anderen Panzern eventuell gemobbt wird. Weil er – nun ja – sperrig aussieht und ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Aber eigentlich passt dieser Panzer ganz gut zum Instagram-Account der Schweizer Armee, auf dem es nebst sehr vielen Panzern auch Lastwagen, Hubschrauber und junge, bartlose Männer gibt, die einen Gewehrlauf in die Kamera strecken. Alles ein bisschen langweilig. Alles ein bisschen viel Material und wenig Emotion.

Die Deutschen machen einen auf Funny-Online-Kanal

Das Vorbild für die Schweiz heisst Bundeswehr. Bei den Nachbarn im Norden werden jährlich mehrere Millionen in die Social Media investiert. Aufwendig produzierte Trailer stilisieren die in Mali stationierten Soldatinnen und Soldaten zu Freiheitskämpfern mit Witz. Im Livechat kann man ihnen Fragen stellen. Auch oberste Offiziere treten zum Q&A im hippen YouTube-Format an. Ein kleiner Hund im Tarnanzug reiht sich als Bundeswehrmaskottchen in den «Cutenesswahn» sozialer Netzwerke ein. Ein Wunder gibt es bei der Bundewehr noch keine Katzenvideos.

Ein Beitrag geteilt von Bundeswehr (@bundeswehr) am Feb 19, 2016 um 4:14 PST

Doch trotz fehlendem Büsi-Content mangelt es der Bundeswehr nicht an einer gezielten Netz-Agenda. Seit Abschaffung der Wehrpflicht 2011 kämpft die Deutsche Bundeswehr mit Nachwuchsproblemen. Jetzt verlosen sie via Instagram Smartphones, um die nötige Manneskraft wieder ins Heer zu locken. Stichwort Manneskraft: Ein sehr beliebtes Bundeswehr-Format auf YouTube heisst «Military Fitness Cup». Eine Art Militär-interne Castingshow, bei der sich die härtesten Azubi-Soldaten im Munitionskisten-Stemmen und im Leichen-Schleppen duellieren.

Aber nicht nur die harten Fitness-Draufgänger kommen bei einem Insta-Abo der Bundeswehr auf ihre Kosten. Regelmässig hüpfen auch Food-Porn-Bilder (Zielgruppe: geniesserische Patrioten), anmutige Stuten (Zielgruppe: vermutlich ehemalige Wendy-Abonnentinnen) oder lachende Menschen aus Entwicklungsländern (Zielgruppe: unreflektierte Philanthropen) über den Screen. Statistiken zeigen: Jeder dritte Freiwillige bricht den Wehrdienst wieder ab. Etwa wegen falscher Vorstellungen?

Ein Beitrag geteilt von Bundeswehr (@bundeswehr) am Mär 14, 2017 um 11:31 PDT

«Wir. Dienen. Deutschland.»

Bei den Israelis gibt's veganes Essen und Lifestyle-Holiday-Atmosphäre

Für das deutsche Militär-«Wir» muss man Menschen motivieren. In Israel haben die Menschen keine Wahl. Da gehören alle zum Militär-«Wir». Wohl oder übel. Männer drei Jahre, Frauen 21 Monte lang.

Und dennoch sind die digitalen Militäranreize ein Witz gegen die israelische Internetpropaganda. Auf dem Instagram-Account «IDF», kurz für «Israel Defense Forces», wird der Wehrdienst wie das schillernde Leben einer Lifestyle-Travel-Bloggerin dargestellt. Mehr wohl als übel, denkt man sich.

Ein Beitrag geteilt von Israel Defense Forces (@idf) am Dez 9, 2017 um 11:08 PST

Bei den «IDF» gibt es vegane Kampfstiefel für hingebungsvolle Gutmenschen, Gitarrenspiel in der Abendsonne für lockenköpfige Sentimentalisten, tollen Kaffee für Geniesser und nuuuur schöne Menschen. Glaubt man der digitalen Inszenierung, ist der israelische Militärdienst ein schaurig unterhaltsames Ferienlager, bei dem man ganz viel lernt und das ganz lange dauert. Gottseidank.

«Waffen werden zu Accessoires und insbesondere Frauen werden stark sexualisiert gezeigt.»

Der Medienforscher Friedmann Vogel nennt diese neue Form von Armeepropaganda «Militainment». Gegenüber dem Magazin «Jetzt» meint er: «Solche Accounts verkaufen militärische Sachverhalte als Lifestyle. Waffen werden zu Accessoires und insbesondere Frauen werden stark sexualisiert gezeigt.» «Militainment», so Vogel, sei eine Taktik, die insbesondere auf Jugendliche im Netz abziele und wie jede Werbung versuche, ein rein positives Image zu erhalten.

Going vegan is a choice - respecting that choice is our obligation. #MeatlessMonday pic.twitter.com/cG8i3NyfYB — IDF (@IDFSpokesperson) 27. Juli 2015

Im Falle des israelischen Militärs gibt es in Sachen Image auch wirklich viele Anlässe zur Schönmalerei. Es gilt als eine der Armeen mit den ausgeprägtesten Gefahren für ihre Angehörigen. Die Gefahr, nach zwei Jahren Kriegsdienst ein psychisches Trauma oder eine körperliche Verletzung nach Hause zu tragen, ist sehr viel höher als in den meisten Präsenzarmeen. Vermutlich geben sich die IDF deshalb besonders Mühe, in den sozialen Netzwerken eher nach Feriencamp als nach Krieg auszusehen.

Der Trend aber, so Vogel, sei momentan bei allen grösseren Armeen zu beobachten. Das Militär bemühe sich hip, krass, geil zu inszenieren. Und die Israelis tun dies in perfekt-perfidester Manier.

Ein Beitrag geteilt von Israel Defense Forces (@idf) am Sep 4, 2017 um 7:02 PDT

Was läuft denn jetzt bei #schweizerarmee?

Vereinzelt findet die kriegerische Lifestyle-Propaganda aus Israel auch in der Schweiz ihre Verfechter. Einer von ihnen heisst Fabio Guglielmini. Er ist Profisportler, Skirennfahrer und hat die vergangene Sommer RS absolviert. Sein Sixpack ist einer der prominentesten Protagonisten beim Hashtag #schweizerarmee.

Ein Beitrag geteilt von Fabio (@fabioving) am Jul 31, 2017 um 11:40 PDT

Seine Pics holen stellenweise mehr Likes als die des offiziellen Armee-Kanals. Doch für die regulär dienstlichen Poster ist das kein Grund zur Aufregung. Weder die superkonzeptionellen Online-Auftritte der «Feinde» noch die hotten Bilder eines Soldaten-Influencers bringen sie aus dem Konzept.

Hübsch ausgeleuchtete Panzer-Aufnahmen mit helvetischer Schneeberg-Kulisse sollen hierzulande ausreichen, um die Jugend für den Landesschutz zu begeistern.

Wen das anlocken soll? Vermutlich nur die Typen, deren Herzen eh schon für Camouflage und Raupenfahrzeuge brennt.

Ob das ein Problem ist? Keineswegs.

Mehr internationales «Militainment» gibt's hier:

1. Russland

Von Russland findet sich zwar kein offizieller Instagram-Account. Dafür eine handvoll inoffizieller, die ziemlich professionell aussehen.

Ein Beitrag geteilt von АРМИЯ РОССИИ / RUSSIAN ARMY (@armyreallife) am Jan 24, 2018 um 9:54 PST

Auch hier heisst das Erfolgsrezept: Jung, hübsch, motiviert …

Ein Beitrag geteilt von АРМИЯ РОССИИ / RUSSIAN ARMY (@armyreallife) am Dez 18, 2017 um 10:19 PST

Ein Beitrag geteilt von АРМИЯ РОССИИ / RUSSIAN ARMY (@armyreallife) am Jan 23, 2018 um 4:06 PST

2. USA

In den USA gibt es dafür dutzende offizielle Army-Accounts. Fast jede Einheit verfügt über einen spezifischen Social-Media-Kanal. Die Rhetorik folgt meistens dem alten Prinzip von «Uncle Sam»: Du bist der Auserwählte! Mach bei uns mit! Mach deinen Papa stolz.

Ein Beitrag geteilt von United States Army (@usarmy) am Dez 21, 2017 um 4:32 PST

Seit die USA 2007 im Irak wegen Facebookposts von Soldaten vier Hubschrauber verlor, geht die grösste Armee der Welt schon etwas vorsichtiger mit dem Posting um. Trotzdem halten sie sich nicht zurück, alles am Militär total abzufeiern. Und mit alles, ist natürlich nur das Gute gemeint.

Ein Beitrag geteilt von United States Army (@usarmy) am Sep 12, 2017 um 3:01 PDT

Ein Beitrag geteilt von AMPA (@lgbtmilitaryspouse) am Jan 19, 2018 um 2:09 PST

Es gibt sogar einen extra Account für LGBT-Soldaten. Süsse Bilder gibt's da. Kein Wort über die negativen Seiten von Queers in der Army.

3. Grossbritannien

Der Britische Militär-Account gleicht dann wieder viel mehr dem der Schweiz. Das Vereinigte Königreich zeigt ebenfalls gerne, welch grosse Maschinen sie hat.

Ein Beitrag geteilt von British Army (@britisharmy) am Jan 12, 2018 um 7:18 PST

Ein Unterschied zum Schweizer Pendant zeigt sich trotz prominenter Panzer-Schau aber trotzdem: Die Briten haben – zumindest online – eine hohe Frauenquote. Etwa die Hälfte aller Porträt-Bilder zeigt weibliche Soldaten.

Ein Beitrag geteilt von British Army (@britisharmy) am Dez 29, 2017 um 6:43 PST

Auf dem Insta-Account der Schweizer Armee muss man 223 Bilder runterscrollen, bis man die erste uniformierte Frau zu Gesicht bekommt.

