Schocknachricht in Italien: Fiorentina-Captain stirbt – alle Spiele verschoben

Der Captain von Fiorentina, Davide Astori, ist in der Nacht auf Sonntag im Alter von 31 Jahren überraschend verstorben. Das bestätigte der Serie-A-Klub.

Der italienische Internationale starb laut Medienberichten offenbar im Schlaf an einem Herzinfarkt in einem Hotel in Udine, wo sich sein Team vor dem Auswärtsspiel gegen Udinese aufgehalten hatte.

Die für Sonntagnachmittag (15.00 Uhr) geplante Partie wurde bereits abgesagt. Kurz darauf wurde entschieden, dass alle Spiele der Serie A nicht …