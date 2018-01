Kampf gegen Internet-Sperren: Jungparteien droht eine Bruchlandung

Gleich drei Komitees sammeln Unterschriften gegen das neue Geldspielgesetz, das Netzsperren für ausländische Casino-Anbieter vorsieht. Ob sie es rechtzeitig über die Ziellinie schaffen, ist aber fraglich.

Die Festtage kamen für die Gegner des neuen Geldspielgesetzes ungelegen. Vor Heiligabend fehlten noch mehrere tausend Unterschriften für das Referendum – und zwischen Weihnachten und Neujahr sammelt es sich in der Regel schlecht.

«Es wird sehr knapp», bestätigt Andri Silberschmidt, der als Präsident der Jungfreisinnigen an vorderster Front gegen das neue Gesetz kämpft. Bis am 18. Januar müssen 50’000 beglaubigte Unterschriften her. Zwar schafften es die Komitees auf den letzten Drücker, …