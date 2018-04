Massen-Crash im Tunnel Eich LU: Vier Lastwagen krachen zusammen

Kloten und die Angst, an einem Abend 56 Jahre Geschichte zu verspielen

Rapperswil-Jona erzwingt mit einem 2:1-Sieg ein 7. Spiel in Kloten. Nun werden am Mittwoch in Kloten nicht mehr Geschichten geschrieben. Am Mittwoch wird Geschichte geschrieben. Logisch wäre ein Kloten-Sieg zwischen 4:0 und 7:0

Dieses Bild wird im Gedächtnis haften bleiben, sollte Kloten am Mittwoch verlieren und absteigen.

Soeben hat Rapperswil-Jona 2:1 gewonnen. Oben auf der Medientribüne stehen Felix Hollenstein (53) und Roman Wäger (55) auf. Die Helden der grossen Tage. Hoch dekoriert mit vier Meistertiteln de suite (1993, 1994, 1995, 1996). Sie helfen ihrem Trainer André Rötheli in diesen schweren Zeiten als Spielbeobachter.

Die zwei Legenden machen sich schweigend auf den Weg nach unten in die Kabine. Sie wirken …