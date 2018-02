Schweiz

Wurde dir etwas geklaut? Luzerner Polizei sucht Besitzer von Dutzenden Beutestücken



Die Luzerner Polizei hat im vergangenen November eine Einbrecherbande festgenommen und umfangreiches Deliktsgut sichergestellt. Die Polizei sucht Personen, welche ihre gestohlenen Wertgegenstände wieder erkennen.

Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrecher von August bis November 2017 mindestens 13 Einbrüche in der gesamten Deutschschweiz verübt hat. Sie haben dabei vor allem Bargeld und Schmuck entwendet. Die Deliktsumme liegt weiter über 100'000 Franken.

Die beiden Männer und eine Frau sind zwischen 18 und 33 Jahre alt. Sie konnten am 17. November 2017 festgenommen werden, nachdem sie am Vortag in Malters einen Einbruch verübt hatten. Bei einer Hausdurchsuchung in der Stadt Luzern hat die Polizei umfangreiches Deliktsgut sichergestellt. Ein Teil davon konnte bereits den Geschädigten zurückgegeben werden. (whr)

