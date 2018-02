Schweiz

Giacobbodcast zum Dritten mit Erfolgsautor Martin Suter



Im Giacobbodcast mit Martin Suter erfährst du, wie Pizza mit Plastik schmeckt

Ist es verdächtig, wenn ein Schriftsteller so viel Erfolg hat? In seinem dritten Giacobbodcast fühlt Viktor Giacobbo dem Erfolgsautor und «Man of Style» Martin Suter auf den Zahn.

Als Entrée servieren die beiden Pizza und Schwertfisch mit Plastik, danach gibt es aphrodisierende Molekularküche mit ayurvedischen Rezepten. Beim Hauptgang verrät uns Martin Suter, warum er beim Schreiben wie der liebe Gott vorgeht, und zum Dessert ... – aber hör doch einfach selber rein:

54m 40s Gicaobbodcast Martin Suter Video: watson

Der aktuelle Giacobbodcast ist per sofort auf radio24.ch und watson zu hören, sowie bei iTunes und TuneIn. Am 7. Februar ab 22.00 Uhr wird das Gespräch auf Radio 24 ausgestrahlt.

(dhr)

Das letzte Mal Giacobbo Müller

«Giacobbodcast» mit Walter Thurnherr 54m 12s Der Talker der Nation ist zurück! Im «Giacobbodcast» Video: watson

