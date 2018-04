Schweiz

Jetzt ist es fix: Blocher hat die «Basler Zeitung» an Tamedia verkauft



Jetzt ist es fix: Blocher hat die «Basler Zeitung» an Tamedia verkauft

Tamedia übernimmt von der Zeitungshaus AG die «Basler Zeitung». Im Gegenzug verkauft das Zürcher Verlagshaus ihre Beteiligungen am «Tagblatt der Stadt Zürich» sowie an weiteren Gratiszeitungen, wie Tamedia am Mittwoch mitteilte.

Markus Somm wird die Basler Zeitung nach der Übernahme durch Tamedia noch während sechs Monaten als Chefredaktor führen. Anschliessend wird er nach einem Sabbatical als Autor für Tamedia tätig sein. Unter Chefredaktor Somm brachen Auflage und Leserzahlen der BaZ massiv ein. Die Auflage hat sich innert acht Jahren beinahe halbiert. Christoph Blochers Plan, in Basel mit einer eigenen Zeitung politische Wirkung zu entfalten, hat nicht funktioniert.

Im Verlauf des zweiten Quartals 2018 wird im Gegenzug zum Verkauf der «Basler Zeitung» die Zeitungshaus AG die Tamedia-Beteiligung von 65 Prozent am «Tagblatt der Stadt Zürich» übernehmen. Das bestehende Redaktionsteam wird die neue Eigentümerin übernehmen, geht aus der Mitteilung weiter hervor.

Darüber hinaus übergibt Tamedia die beiden Gratiszeitungen «Furttaler» und «Rümlanger», die ihr bis anhin zu 100 Prozent gehören, an die Zeitungshaus AG. Auch in der Romandie folgt ein Besitzerwechsel: Die jeweiligen 50-Prozent-Beteiligungen an GHI und Lausanner Cités gehen ebenfalls von Tamedia an die Zeitungshaus AG.

«Basler Zeitung» passt «perfekt» zu Tamedia

Der Verkauf besonders des «Tagblatts der Stadt Zürich» an die Zeitungshaus AG falle Tamedia «sehr schwer», lässt sich Tamedia-Verwaltungsratspräsident Pietro Supino zitieren. Aber die «Basler Zeitung», die in der Nordwestschweiz stark verwurzelt sei, passe «perfekt» zu den Tamedia-Blättern in Bern und Zürich, so Supino weiter.

Über die Einzelheiten des Verkaufs haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Transaktionen stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung der eidgenössischen Wettbewerbskommission und der allfälligen Ausübung von Vorkaufsrechten. (whr/sda)

