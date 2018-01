Grossartiger ZDF-Auftritt: Deutschland feiert gerade die Schweizerin Hazel Brugger ab

Wortkünstlerin Hazel Brugger war für die «heute-show» am CDU-Parteitag und wird für ihren Auftritt vom deutschen TV-Publikum abgefeiert. Auch Cédric Wermuth und Viktor Giacobbo haben davon Wind bekommen – und bringen die Gerüchteküche ins Brodeln.

Wenn in den vergangenen Monaten Schweizer TV-Exporte im deutschen Fernsehen auftraten, dann sorgten sie für Furore – Illi und Köppel lassen grüssen.

Am Freitagabend wurde diese Tradition nun fortgesetzt. Und zwar durch die Schweizer Slam-Poetin Hazel Brugger. Nur sind dieses Mal die Feedbacks durchgehend positiv.

Am Dienstagabend hielt die CDU in Essen ihren Parteitag ab. Obschon die Union kriselt, wurde Angela Merkel zum neunten Mal in Folge zur Parteichefin gewählt. Die anwesenden …