Nach Entlassungen: SDA-Verwaltungsrätin tritt zurück – «mit Strategie nicht einverstanden»

Sandra Jean, Redaktionsdirektorin der Walliser Tageszeitung «Nouvelliste» und Verantwortliche für die Magazine der ESH-Gruppe, tritt aus dem Verwaltungsrat der SDA zurück. Sie lehnt die vom Verwaltungsrat ergriffenen strategischen Optionen zur SDA-Restrukturierung ab.

Sie habe dem SDA-Verwaltungsrat am Mittwoch, 24. Januar, ihre Demission bekannt gegeben. Sie könne die gewählten strategischen Optionen des Verwaltungsrates zur Restrukturierung der SDA nicht mittragen. Dieser Schritt geschehe in einem wichtigen Moment in der Geschichte der SDA.

@inside_sda – das Sprachrohr der SDA-Redaktion – begrüsst den Schritt von Jean Sandra Jean tritt aus dem Verwaltungsrat der SDA zurück. Sie könne die Strategie des VR zur Restrukturierung der SDA nicht mittragen, begründet sie den Schritt in einem Communiqué. Jean ist Direktorin der Redaktionen der Walliser Tageszeitung "Nouvelliste". Wir gratulieren! #sda — Inside SDA/ATS (@inside_sda) 26. Januar 2018

Sie habe dem Verwaltungsrat ihre Gründe offengelegt, schreibt Jean in einem Communiqué. Öffentlich werde sie keine weiteren Erklärungen dazu abgeben. Jean gehört dem SDA-Verwaltungsrat seit Juni 2015 an. Sie war damals für Valérie Boagno, frühere Generaldirektorin der Westschweizer Tageszeitung «Le Temps», nachgerückt. (sda)

