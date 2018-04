Künstliche Brüste, aufgespritzte Lippen – das ist die neue Bachelorette Adela Smajic

Adela Smajic ist Bachelorette, gesteht den Medien Intimes und trotz allen Trash-TVs: Da steht eine Frau, die ziemlich genau weiss, was sie tut. Eine Begegnung.

Die Liebe ist ein hartes Pflaster. Manchmal rumpelt man auf einer Schotterpiste dorthin, manchmal beginnt der Weg direkt vor einer Bar. Und manchmal, zumindest in wenigen Fällen, mitten in einer Casting-Show mit 22 Männern und einer Frau in Thailand am Strand.

Adela Smajic erzählt von der dritten Variante. Das Date mit der Bachelorette aus Basel – genauer: ursprünglich aus Allschwil – findet ganz oben in einer Liegenschaft an der Zürcher Langstrasse statt. Am Medientag wird die Wohnung zum …