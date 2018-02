Schweiz

Tausende sagen: DAS ist der beste Schweizer Rocksong! Überraschung geglückt

Unser Patrick Toggweiler liegt gerade krank im Bett, freut sich aber einen Ast ab: Sein Lieblingslied (oder eines seiner Lieblingslieder) ist von den SRF3-Hörerinnen und -Hörern zum besten Schweizer Rocksong aller bisherigen Zeiten gewählt worden. Hier ist es:

«Prada» von Knöppel Video: YouTube/Knöppel TV

«Wir geben zu: Wir sind über den Ausgang dieses Votings wohl ebenso überrascht wie die Band selbst», teilt SRF3 mit. Und wir erst! Positiv! Von 16'444 Abstimmenden entschieden sich nämlich satte 30 Prozent oder 4933 für «Prada». Für die Punkrockhymne des St. Galler Lokalhelden Jack Stoiker. Der sich vorletztes Jahr im Interview mit uns folgendes Denkmal wünschte:

«Ich wünsche mir eine nach mir benannte öffentliche Toilette an möglichst zwielichtiger Lage in St.Gallen. Eventuell mit meinem Porträt als ‹Pissoir-Zielscheibe›.»

Auch sehr schön und reiner Punk war Jacks Antwort auf die Frage «Wo war der komischste Ort, an dem du mal aufgewacht bist?»

«Die Hundematte vom Hund meines Kumpels. War allerdings besser als der Boden und heimlaufen war damals auch keine Option. Die Jacke war zudem wenig anfällig auf Hundehaare und der Hund war mir nicht böse, also alles halb so wild.»

Er hat jetzt gute Chancen auf das Denkmal. Knöppel hat nämlich 39 andere Acts hinter sich gelassen, darunter auch Krokus, Gotthard, die Young Gods, die Weyers, Eluveitie, Death By Chocolate, den Admiral James T. und so weiter. Also alle.

Aber was ist «Prada»? Wie soll man das jetzt sagen? Jack mimt einen doofen, aber reichen und hässigen Marken-Fetischisten, der zu oft von abgeranzten Turnschuhträgern gedisst wird. Seine Rache? Shoppen natürlich. Konsum als Kampf:

«Pack min Schtailischt, fahr uf Ascona

Und schoppen oi Wichser is Koma!

Fahr uf Milano i die schigge Boutique

Und denn isch fertig mit Umeficke!»



Sensible Lyrics für die Ewigkeit also, die uns erbauen und viel Freude bereiten. Wir gratulieren Knöppel zum Sieg und dem kühnen SRF3-Publikum zur coolen Wahl!

Und weil's grad so schön ist: «Wichser» von Knöppel! Video: YouTube/Jam Burger

Am Mittwoch, 7. Februar, sind Knöppel ab 20 Uhr live im «Rock Special» auf SRF3 zu Gast.

(sme)

Feiern wir St. Gallen!

