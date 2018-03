Schweiz

Natur

Leichtes Erdbeben erschüttert Nordwestschweiz



In der Nacht auf Montag hat in Süddeutschland bei Herrischried die Erde gebebt. Die Erschütterung mit einer Stärke von etwa 3.1 auf der Richterskala dürfte nach Angaben des Schweizer Erdbebendienstes an der ETH Zürich auch in der Nordschweiz verspürt worden sein.

Nach einer ersten automatischen Meldung des Erdbebendienstes ereignete sich das Beben kurz vor 0.30 Uhr. Das Epizentrum lag demnach ungefähr 13 Kilometer nördlich des Aargauer Orts Laufenburg an der schweizerisch-deutschen Grenze.

00:29 Erdbeben mit einer Stärke von etwa 3.1 bei Herrischried D. Möglicherweise spürbar. Keine Schäden zu erwarten. https://t.co/m3VwLusM5O — Erdbebendienst (@seismoCH_D) March 11, 2018

Das Erdbeben dürfte in der Nähe des Epizentrums deutlich verspürt worden sein, heisst es in der Mitteilung. Schäden seien bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Regel aber nicht zu erwarten.

In der Schweiz und in angrenzenden Gebieten kommt es immer wieder zu meist kleineren Erdbeben. Im vergangenen Jahr wurden rund 1230 solche Erschütterungen registriert. Das schwerste Erdbeben der letzten zehn Jahre am 3. März 2017 unter dem Urnerboden hatte eine Stärke von 4.6. Die Erdbebenaktivität in der Schweiz konzentriert sich auf den Alpenraum, auf die Kantone Wallis und Graubünden. (sda)

