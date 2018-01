Schweiz

NoBillag

SVP-Politiker: «Auf rätoromanische Sendungen kann man verzichten»



«Auf rätoromanische Sendungen kann man verzichten»: Wie ein Politiker die Bündner erzürnt

«Völliger Humbug.» Warum sich Politiker und Twitter-User über 17 Sekunden in der Nachrichten-Sendung «10vor10» aufregen.

Der Abstimmungskampf zur No-Billag-Initiative kommt in die entscheidende Phase. Immer mehr Parteien bestimmen ihre Parole. In rund einer Woche steht die spannendste Delegiertenversammlung auf der Agenda. Dann entscheidet sich, wie sich die SVP Schweiz positioniert.

Um den Puls der SVP-Anhänger zu spüren, besuchte die SRF-Nachrichten-Sendung «10vor10» die Delegiertenversammlung der Berner Kantonalpartei. Eine klare Mehrheit war dabei für ein Ja, obwohl der Vorstand sich für eine Ablehnung einsetzte.

Richtig brisant am Beitrag waren aber lediglich 17 Sekunden – und zwar das Votum des Berner Stadtrats Roland Iseli. Für den No-Billag-Befürworter und Gastronom ist klar, wie die SRG Geld einsparen kann.

«Ich bin hundertprozentig überzeugt: Jeder, der Rätoromanisch spricht, der kann sicher noch gut Deutsch, Italienisch oder Französisch. Also kann er doch auf dem Sender schauen, auf dem er die Sprache auch versteht. Damit lässt sich Geld sparen.»

Hier der Ausschnitt aus «10vor10» Votum an der DV der SVP Kanton Bern im #10vor10:

«Jeder Rätoromane kann sicher auch noch eine andere Landessprache. Deshalb braucht es kein rätoromanisches Fernsehen.»#kannsteDirnichtausdenken 🙄🤦‍♂️😠#NEINzuNoBillag #NoBillag=#NoSRG pic.twitter.com/N4bfoUGhbU — David Stampfli (@David_Stampfli) 16. Januar 2018

«Völliger Humbug», sagt der Bündner CVP-Nationalrat Martin Candinas auf Anfrage von watson. Er führt aus: «Mit dieser Begründung könnte man auch italienischsprachige Sendungen einsparen, denn viele Tessiner und italienischsprachige Bündner sprechen auch eine zweite Landessprache.»

Es vergeht kein Tag, an dem der CVP-Politiker kein Rumantsch spricht. Zudem ist seine Website neben Deutsch und Italienisch auch auf Rumantsch zu lesen. «Wir sind keine Folklore. Wir leben und lieben unsere Sprache. Wir sind Realität», sagt Candinas. Wenn man die rätoromanische Sprache und Kultur erhalten wolle, brauche es Radio- und Fernsehsendungen auf Rumantsch.

Darum steht für Candinas fest: «Wer Ja zu No Billag sagt, sagt Nein zur rätoromanischen Sprache.» Denn es bestehe schlicht und einfach kein Markt für die kleine Bevölkerungsgruppe. «Wir kämpfen aktuell um den Verbleib der einzigen rätoromanischen Tageszeitung.»

Nicht nur Candinas regt sich über die Aussage von Iseli auf. Auch auf Twitter hagelte es harsche Reaktionen.

solche visionäre hat die schweiz ... gottgütiger — Max B (@LeSwiss) 17. Januar 2018

Trotz Kritik – Roland Iseli steht zu seiner Meinung, wie er gegenüber watson betont. «Ich habe nichts gegen Rätoromanisch und will es nicht als Landessprache abschaffen. Mir geht es einfach um Sparvorschläge für die SRG.» Heute müsse das Medienunternehmen wegen ein paar Tausend Personen separate Sendungen produzieren. «Darauf könnte man gut verzichten.»

Denn dass es nicht ausreicht, in der Schweiz nur Rätoromanisch zu sprechen, steht für ihn ausser Frage: «Mit Rätoromanisch kommt man heute in der Schweiz nirgends hin. Oder versuchen Sie mal, in dieser Sprache auf einer Berner Bank Geld abzuheben.»

Gemäss dem Bundesamt für Statistik sprechen 43'914 Menschen (Stand 2015) in der Schweiz Rätoromanisch. Über fünf Millionen Menschen kommunizieren auf Deutsch.

So sieht «Der Bestatter» aus, wenn dem SRF das Geld ausgeht 27s So sieht «Der Bestatter» aus, wenn dem SRF das Geld ausgeht Video: watson/Lya Saxer, Angelina Graf

Street-Art-Künstlerin Barbara wird bei Facebook attackiert

Hier erfährst du mehr zur No-Billag-Initiative Liebe No-Billag-Befürworter, liebe No-Billag-Gegner ... Wie die Armee im Kalten Krieg: Die SRG ist die «heilige Kuh» von Mitte-links Hat sich die No-Billag verrechnet? Biglers «Plan B» im Faktencheck SRF-Promis blamieren sich mit No-Billag-Shitstorm gegen angebliche Fake-Mitarbeiterin Leuthard zu No Billag: «Was sich via Pay-TV finanzieren lässt, sind Sport, Filme und Sex» Roger Schawinski im grossen No-Billag-Interview: «Das ist völlig durchgeknallt» Darum lehnt der Bundesrat «No Billag» ab – die 5 wichtigsten Argumente im Überblick So wird «Wilder» aussehen, wenn dem SRF das Geld ausgeht NZZ-Chef wettert gegen die SRG – die Reaktion der «No Billag»-Gegner ist heftig Sendeschluss-Blues vs Fake-Filmtitel: Der Billag-Streit wird immer schräger Die «Arena» ist in der No-Billag-Falle – doch dann macht Student Christian alles klar Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare