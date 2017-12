Schweiz

Ostschweiz

Waffenkoffer im Zug entdeckt: 50 Passagiere in Rorschach evakuiert



Bild: Kapo St.gallen

Wegen dieses Koffers wurde ein ganzer Zug evakuiert.

In einem Zug ist am Dienstagabend ein verdächtiger Koffer entdeckt worden. Dieser war beschriftet mit «8-tung Gefährlich – Waffe». Zudem befanden sich Sprengsymbole und eine Telefonnummer auf dem Koffer.

Die Kantonspolizei St.Gallen entschied, dass der vom Rheintal herkommende Zug in Rorschach evakuiert werden müsse, wie es in der Pressemitteilung vom Mittwoch heisst. Die rund 50 Passagiere verliessen den Zug und mussten umsteigen. Der Zug wurde durch Polizisten durchsucht und anschliessend verschlossen.

Bild: Kapo St.Gallen

Der im Kanton Graubünden wohnhafte Besitzer konnte ausfindig gemacht werden. Er wurde abgeholt und öffnete rund zwei Stunden später den Koffer. Es befanden sich Messer darin. Nachdem der Besitzer den Koffer geöffnet hatte, konnte der Zug ins Depot gefahren werden. Der Hobbykoch gab an, den Koffer beim Aussteigen in Landquart vergessen zu haben. Er habe diesen so beschriftet, damit seine Kinder ihn nicht öffnen. (whr)

