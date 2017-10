Schweiz

17-Jähriger Lette greift in Flums SG mit Axt mehrere Menschen an.



So lief die Attacke in Flums ab

Der Angreifer in Flums SG ist ein 17-jähriger Lette, der eine Berufslehre absolviert. Er hatte in den Monaten vor der Attacke Gewaltfantasien geäussert und die Behörden waren auf ihn aufmerksam geworden. Massnahmen wurden eingeleitet. Doch am Sonntag, 22. Oktober um 20.05 Uhr schlägt der Teenager zu. Ablauf einer unglaublichen Tat:

Teenager greift in Flums mehrere Personen mit Axt an

