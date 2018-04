Schweiz

Sag mal, wie spät es in St. Gallen ist



Diese Uhr ist voll nerdig! Sag mal, wie spät es in St. Gallen ist

Kreuzchen statt Zeiger: Die neue Bahnhofsuhr in St. Gallen sorgt wegen des binären Zahlencodes für Verwirrung. Weisst du, welche Uhrzeit das Kunstwerk anzeigt?

Wer auf dem Bahnhofsplatz in St. Gallen die Uhrzeit ablesen will, muss zuerst seine Gehirnmasse aktivieren. Zeig, was du drauf hast.

Für alle, die jetzt nur noch Bahnhof verstehen. Unten findest du ein Tutorial-Video...

1. Schon mal was von binären Zahlen gehört? Dann sag, wie spät es hier ist. 23:06:18 11:04:22 04:22:19 2. Also was jetzt? Noch ein Versuch. Achtung: Spiegelverkehrt! 9:21:23 7:27:44 02:16:12 3. Tschegget? Also, jetzt aber! 20:55:13 18:23:11 09:33:21 4. Immer noch nicht? Was gibt das wohl? 20:54:46 07:12:44 01:11:23 5. Ist es wirklich schon so spät? Aber wie spät? 12:31:24 15:02:48 15:01:24

So entschlüsselst du ein Binar-Code Video: YouTube/iamguliver

