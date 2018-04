Eine kurze Frage an T-Mobile Österreich endete für den Mobilfunkanbieter im Fiasko

Der österreichische Mobilfunkprovider T-Mobile Austria steckt seit Tagen im Shitstorm. Heute gab das Unternehmen zu, Kundenpasswörter unverschlüsselt zu speichern. Ein Drama in zehn Akten.

Eine simple Anfrage einer Nutzerin an den T-Mobile-Kundendienst endete für den österreichischen Mobilfunkanbieter in einem Desaster: Eine Frau fragte via Twitter, ob T-Mobile Austria Kunden-Passwörter unverschlüsselt speichere. Das wäre höchst unverantwortlich, da so bei einem Datendiebstahl Hunderttausende Passwörter von Kriminellen sofort missbraucht werden könnten (da sie eben nicht entschlüsselt werden müssten). Die Frage markierte den Auftakt des Passwort-Skandals.

Eine …