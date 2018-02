Schweiz

SBB

SBB-Eppenberg-Tunnel zwischen Olten und Aarau ist durchstochen



Die aufgebaute Wand mit dem SBB-Logo fällt: 1m 47s SBB-Eppenberg-Tunnel Video: srf

SBB-Eppenberg-Tunnel zwischen Olten und Aarau ist durchstochen

Am Eppenberg ist der Durchstich im rund drei Kilometer langen Tunnel am Freitag um 11:00 Uhr erfolgt. Der SBB-Vierspurausbaus Olten–Aarau mit dem Eppenbergtunnel als Hauptprojekt behebt eines der grössten Nadelöhre auf der Ost-West-Achse, der Hauptschlagader des Schweizer Bahnnetzes.

Das 855-Millionen-Franken-Projekt ermöglicht ab Ende 2020 mehr Züge im Regional- und Fernverkehr und sichert gleichzeitig dem Güterverkehr die nötigen Kapazitäten. Rund 550 Züge pro Tag machen die Strecke zu einer der am meisten befahrenen der Schweiz.

Bild: KEYSTONE

Erdöl im Gestein

Beim Vortrieb für den SBB-Eppenbergtunnel kam es im September 2017 mitten in einem Feld in Gretzenbach SO zu einem Loch mit einem Durchmesser von sechs Metern und einer Tiefe von drei Metern entstanden. Die Rutschung fand 16 Meter hinter der Tunnelbohrmaschine statt. Die entstandene Vertiefung wurde mit Kies und Erde aufgefüllt. Weder Häuser noch Personen wurden betroffen.

Bei regelmässigen Kontrollen des ausgebrochenen Gesteine im Mai 2017 wurden fossile Kohlenwasserstoffe entdeckt, die von einem natürlichen Erdöl-Vorkommen im Eppenberg stammten. (whr)

Wie der Teufel dank der NEAT aus dem Gotthard verscheucht wurde: Die Geschichte des längsten Tunnels der Welt

Das könnte dich auch interessieren: Warum Microsoft-User ihr Surface-Gerät ins Kühlfach stecken 😨 Hischier trifft 87 Sekunden vor Schluss spektakulär zum Devils-Sieg – auch Malgin skort Amazon entwickelt Armband für Mitarbeiter und erntet harsche Kritik Zamboni rammt TV-Crew und fährt um ein Haar einen Spieler über den Haufen 9 Antworten auf 9 Fragen, von denen du nicht wusstest, dass sie dich interessieren 900 Bergleute gerettet Gut für den Körper UND die Umwelt – «Plogging» heisst der neue Fitnesstrend Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare